НБУ готов к судебным процессам с держателями евробондов ПриватБанка, - Гонтарева

Инвесторы ПриватБанка могут обжаловать конвертацию долговых обязательств после национализации финучреждения. Об этом сегодня во время брифинга заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, передает корреспондент РБК-Украина.

"Это право инвесторов это обжаловать", - заявила Гонтарева, отметив, что не видит проблемы в том, чтобы встретиться с инвесторами в судах.

По ее словам, после национализации ПриватБанка к еврооблигациям финучреждения была применена операция bail-in. Данная процедура соответствует действующему законодательству и была согласована с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

"Если бы мы не сделали bail-in, то сегодня за счет наших всех налогоплательщиков мы бы с вами выплачивали 1 млрд долларов связанным компаниям господина Коломойского и тем, кто держит евробонды.

Это профессиональные инвесторы: профессиональные инвесторы должны были интересоваться жизнью этой инвестиции, они должны были спросить у господина Коломойского, куда он дел эти деньги", - добавила Гонтарева.

Напомним, ранее глава правления ПриватБанка Александр Шлапак заявил, что финучреждение готово в суде отстаивать правомерность конвертации евробондов в капитал.