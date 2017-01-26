НБУ готов к судебным процессам с держателями евробондов ПриватБанка, - Гонтарева

26.01.17 17:45Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

Инвесторы ПриватБанка могут обжаловать конвертацию долговых обязательств после национализации финучреждения. Об этом сегодня во время брифинга заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, передает корреспондент РБК-Украина.

"Это право инвесторов это обжаловать", - заявила Гонтарева, отметив, что не видит проблемы в том, чтобы встретиться с инвесторами в судах.

По ее словам, после национализации ПриватБанка к еврооблигациям финучреждения была применена операция bail-in. Данная процедура соответствует действующему законодательству и была согласована с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

"Если бы мы не сделали bail-in, то сегодня за счет наших всех налогоплательщиков мы бы с вами выплачивали 1 млрд долларов связанным компаниям господина Коломойского и тем, кто держит евробонды.

Это профессиональные инвесторы: профессиональные инвесторы должны были интересоваться жизнью этой инвестиции, они должны были спросить у господина Коломойского, куда он дел эти деньги", - добавила Гонтарева.

Напомним, ранее глава правления ПриватБанка Александр Шлапак заявил, что финучреждение готово в суде отстаивать правомерность конвертации евробондов в капитал.

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