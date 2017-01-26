За месяц долги по зарплате на Николаевщине уменьшились на 6,5 млн гривен

По отчетным данным задолженность по выплате заработной платы работникам Николаевской области по состоянию на 1 января составила 84,9 миллионов гривен. Уменьшение общей суммы долга в течение декабря 2016 года составило почти 6,5 млн гривен, или 7,1 %. Об этом сообщили в Главном управлении статистики Николаевской области.

Крупнейшими предприятиями — должниками в настоящее время остаются:

Государственное предприятие «Судостроительный завод им. 61 коммунара» (Николаев) (долг по состоянию на 1 января 2017 – 45 миллионов; численность работников, которые своевременно не получили заработную плату — 685 человек);

Публичное акционерное общество «Николаевский судостроительный завод «Океан» (долг по состоянию на 1 января – 18,6 миллиона; численность работников, которые своевременно не получили заработную плату — 1108 человек);

ООО «Мостостроительный отряд №73» (Долг по состоянию на 1 января – 4,7 млн гривен; численность работников, которые своевременно не получили заработную плату — 253 человека)

Государственное предприятие «Украинский радиотехнический институт» (УРТИ) (Николаев) (долг по состоянию на 1 января 2017 – 1,5 миллиона; численность работников, которые своевременно не получили заработную плату — 36 человек);

КП «Первомайский горводоканал» (Первомайск) (долг по состоянию на 1 января – 1,2 млн; численность работников, которые своевременно не получили заработную плату — 204 человек);

Опытный завод института импульсных процессов и технологий (Николаев) (долг по состоянию на 1 января – 709 тысяч грн; численность работников, которые своевременно не получили заработную плату — 20 человек).

ГП «Николаевский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства» (долг по состоянию на 1 января – 631 тысяч гривен; численность работников, которые своевременно не получили заработную плату — 35 человек).

Филиалы дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» ОАО «Государственная акционерная компания» Автомобильные дороги Украины» вместе с филиалами (долг по состоянию на 1 января – почти полмиллиона гривен; численность работников, которые своевременно не получили заработную плату — 404 человека)

Кроме того, в декабря 2016 года возникла задолженность по заработной плате на ООО «Енетеп» (Первомайск) (долг по состоянию на 1 января 2017 – 24 тысячи гривен; численность работников, которые своевременно не получили заработную плату — 3 человека).