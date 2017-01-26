Украинскому математику Марине Вязовской присудили Премию Салема

26.01.17 16:45Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Украинскому математику Марине Вязовской присудили Премию Салема

Украинский ученый Марина Вязовская получила Премию Салема 2016 - математическую премию, которую ежегодно присуждают молодому математику за выдающиеся результаты исследований в сфере научных интересов Рафаэля Салема, прежде всего в теории рядов Фурье.

Эта премия является чрезвычайно престижной, аналог Нобелевской, только для математиков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Комиссия присудила премию Марине Вязовский за ее открытия мирового уровня - по наиболее плотной упаковки шаров в 8 и 24-мерных пространствах с использованием методов модульных форм.

В 2016-м математик решила задачу, над решением которой ученые работали несколько веков: упаковки шаров в 8-мерном пространстве и, в соавторстве - в 24-мерном. Иначе говоря, ученый нашла решение упаковки шаров в эвклидовом пространстве. Ранее задачу упаковки шаров была решена лишь для пространств с тремя и менее измерениями.

Марина Вязовская закончила Киевский лицей естественных наук № 145 и механико-математический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

2010-го защитила кандидатскую диссертацию в Институте математики НАН Украины на тему "Неровности для полиномов и рациональных функций и квадратурные формулы сфере", а в 2013 году получила степень доктора естественных наук в Боннском университете, защитив диссертацию "Модулярные функции и особые циклы".

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