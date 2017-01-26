Николаеву возвращены в коммунальную собственность 6 земельных участков в мкрн «Леваневцы»

26.01.17 16:20Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Реализуя конституционную функцию представительства интересов государства в суде, прокуратурой Николаевской области уделяется особое внимание принятию мер, направленных на реальное исполнение решений суда, вынесенных по делам и искам прокуроров.

Так, судом по искам прокуроров отменены незаконные решения Николаевского городского совета о предоставлении в частную собственность 6 особо ценных земельных участков площадью 0,54 га стоимостью 2 млн. грн., которые расположены в пределах прибрежно-защитной полосы Бугского лимана в микрорайоне «Леваневцев» в Николаеве, и обязано вернуть их в коммунальную собственность.

Благодаря принципиальной позиции Николаевской местной прокуратуры № 1 в сотрудничестве с Николаевским городским советом, приняты меры к реальному возвращения в коммунальную собственность указанных участков. В настоящее время участки возвращены территориальной общине. Николаева. Link: http://novosti-n.org/news/read/116498.html

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