«Такого ужаса не видел давно», - общественник о «кошмарах николаевской областной медицины»

Активисты показали кошмары николаевской областной медицины, приведя в пример положение дел в отделении хирургии Николаевской областной больницы.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал руководитель общественной организации «Медицинский контроль и защита прав» Дмитрий Рябченко.

Так, Рябченко опубликовал видеоматериалы, где показано бедственное состояние отделения, в частности, неработающее освещение и осыпающиеся потолки в операционных палатах, поломанный стол для операций, покрытые коррозией инструменты и инвентарь перевязочных, нищенские матрацы и подушки.

"Посмотрите полностью и сделайте свои выводы - как нас держат за быдло и скот, если не хуже... Честно признаться, такого ужаса не видел давно. А это не ужас - а рядовое ежедневное состояние отделения хирургии в областной больнице на Намыве, получающей из бюджета 90 (!!) миллионов в год. Понятно - что они сейчас будут рассказывать - что все деньги идут на отопление и прочие нужды. Слышали уже эти басни. Я был шокирован. Посмотрите и вы", - описывает видео Дмитрий Рябченко. Так, персонал хирургического отделения отмечает, что руководитель облздрава Маргарита Капуста ни разу не посетила это отделение, чтобы лично ознакомиться с условиями, а руководство больницы не прислушивается к просьбам руководителя хирургического отделения об улучшении условий.

"Предистория - обратились за помощью медики хирургического отделения. Там происходят "чудеса" - их, по их утверждению (а это чистая правда) - систематически дурили на зарплате и начислениях. Также они показали УЖАСНОЕ состояние отделения - полный треш ! По их словам - их практически не финансируют, лекарств дают мизерный мизер, остальное - чего очень много необходимо - (внимание) - за свой счет! Я усомнился такой грустной информации и сделал в облздраве информационный запрос на тему финансирования отделения хирургии. И получил ну очень интересный ответ! Итак - за 2016 год лекарств отделение получило на 351 263 грн. Тут же пересчитав все полученные суммы из накладных, медперсонал заявил о сумме в 263 425 грн! Разницу посчитаете?? И куда она пошла?", - пишет Дмитрий Рябченко.

Помимо этого, множество вопросов возникает по финансированию, выделенного на содержание отделения - сотрудники отделения полностью опровергают цифры, указанные в официальном ответе управления здравоохранения Николаевской ОГА, подготовленном на основании информации руководства областной больницы, опровергают сотрудники отделения. В частности, в документе значится, что отделение получило за 10 месяцев 2016 года лекарств на 351 263 грн. и мягкого инвентаря на 25 818 грн, а вот по словам сестры-хозяйки хирургического отделения это абсолютно не соответствует действительности.

«Такого ужаса не видел давно», - общественник показал «кошмары николаевской областной медицины» - Copyright https://news.pn

По мнению руководитель общественной организации «Медицинский контроль и защита прав», отделение сознательно было доведено до такого состояния из-за затяжного конфликта экс-главврача областной больницы Виктора Видяпина и заведующим отделением Игорем Красноженом и, к сожалению, даже после отставки Видяпина, отношение к отделению со стороны и.о.главврача Натальи Романюк осталось аналогичным.

Как сообщает издание "Инше.тв", на следующий день после обнародования Дмитрием Рябченко видео, заведующего хирургическим отделением областной больницы Юрия Красножона "вызвали на ковер" в Управление здравоохранения Николаевской ОГА.

"Общественники решили пойти вместе с ним, потому что были уверены: вместо конструктивного «разбора полетов» и поиска продуктивных решений хирурга может ждать, в лучшем случае, нагоняй, в худшем — оргвыводы", - пишет издание.