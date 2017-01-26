Зарплата Коболева превышает 2 миллиона гривен в месяц

26.01.17 15:50Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Условия трудового контракта главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева и Коллективный договор госкомпании позволяют существенно варьировать конечной суммой заработной платы.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Так, в Допсоглашении к трудовому договору от 13 апреля 2016 года указывается, что кроме должностного оклада (1,041 млн гривен.) СЕО получает ежемесячную премию «на условиях и в размере в соответствии с коллективным договором компании».

В настоящее время в «Нафтогазе» действует коллективный договор от 25 июня 2012 года, подписанный тогдашним главой госкомпании Евгением Бакулиным.

В соответствии с ним, премирование сотрудников аппарата НАК возможно на уровне до 200% от должностного оклада.

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Первая половина из них (100%) выплачивается в ежемесячном режиме «за выполнение производственных функций и задач». Это означает, что систематическая зарплата руководителя НАК составляет 2,082 млн гривен в месяц.

Вторые 100% выплачиваются не системно «за взнос в общие результаты работы».

В таком случае ежемесячное суммарное вознаграждение главы «Нафтогаза» может достигать 3,123 млн гривен. В настоящее время в НАК разрабатывается новый коллективный договор.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины запросило у главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева информацию относительно оснований для покупки бронированного автомобиля Mercedes.

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