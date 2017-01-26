Исчезновение на 24 часа: новый опасный флешмоб среди подростков

В Украине набирает обороты новый челлендж среди подростков "Исчезновение на 24 часа". Главная суть этого действа - подросток должен уйти из дома, никого не предупредив, а вернуться домой может только через сутки.

Об этом сообщает днепрянка Татьяна Лупова на своей странице в Facebook.

Оказывается, флешмоб "Исчезновение на 24 часа" не такая уж и шутка. Инициативные группы, которые занимались поиском пропавшей девочки в Днепре, предупреждают, что "Исчезновение на 24 часа" набирает популярность среди подростков.

Это экстремальное развлечение распространяется через соцсети. Суть заключается в том, что подросток должен уйти из дома и не объявляться в течение суток.

Первые случаи пропажи детей были зарегистрированы в Киевской области. Там, с разницей в три дня, "исчезли" двое мальчиков. Через сутки после случившегося и одного, и второго нашли. Ничего криминального с ними не произошло.

Проследить, где скрывается несовершеннолетний практически невозможно, а также очень сложно выяснить, действительно ли подросток пропал, либо так играется. Специалисты настоятельно советуют родителям поговорить с подрастающими детьми и объяснить всю опасность такой забавы.

Другого способа борьбы с модным экстремальным развлечением несовершеннолетних пока не придумали, - предупреждают правоохранители, - пишет обеспокоенная днепрянка.

Справка: "Исчезновение на 24 часа" - молодежный экстремальный флешмоб, который передается в социальных сетях. Впервые был замечен в России, где исчезли, а после вернулись около 5 детей. Они объяснили это происшествия "игрой". Позже в Киевской области также двое подростков ушли из дома, вернувшись через сутки.