Родные покойного экс-главного архитектора Николаева решили продолжить рассмотрение его дела в суде

Родные покойного бывшего главного архитектора города Николаева Александра Бондаря решили после его смерти дальше рассматривать в суде дело об обвинении его в получении взятки.

Родные покойного бывшего главного архитектора города Николаева Александра Бондаря решили после его смерти дальше рассматривать в суде дело об обвинении его в получении взятки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Владимир Тимошин.

Он написал, что очередное заседание в этом деле должно состояться в четверг, 26 января.

Как известно, в мае 2014 года Александр Бондарь, занимая должность главного архитектора города Николаева, был задержан сотрудниками СБУ по подозрению в получении взятки.

После этого, он был вынужден уйти с должности. Александр Бондарь отрицал свою вину в получении взятки и два года в суде пытался доказать свою невиновность.