Родные покойного экс-главного архитектора Николаева решили продолжить рассмотрение его дела в суде
|26.01.17 14:55
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Родные покойного бывшего главного архитектора города Николаева Александра Бондаря решили после его смерти дальше рассматривать в суде дело об обвинении его в получении взятки.
Родные покойного бывшего главного архитектора города Николаева Александра Бондаря решили после его смерти дальше рассматривать в суде дело об обвинении его в получении взятки.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Владимир Тимошин.
Он написал, что очередное заседание в этом деле должно состояться в четверг, 26 января.
Как известно, в мае 2014 года Александр Бондарь, занимая должность главного архитектора города Николаева, был задержан сотрудниками СБУ по подозрению в получении взятки.
После этого, он был вынужден уйти с должности. Александр Бондарь отрицал свою вину в получении взятки и два года в суде пытался доказать свою невиновность.