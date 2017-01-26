Начальница горздрава Николаева заявила, что все помещения в больницах под аптеки сданы законно

26.01.17 14:50Сколько просмотров этой статьи22Сколько комментариев этой статьи0

Начальница управления охраны здоровья Николаевского городского совета Лариса Дергунова заявила, что на сегодняшний день все помещения в лечебных учреждениях города для размещения в них аптек сданы в аренду согласно действующему законодательству. Об этом она сказала в ходе брифинга в среду, 25 января.

  • Есть официальные данные, которые размещены у нас на сайте, где полностью есть перечень всех предпринимателей, есть и сроки аренды, есть и площади, и стоимость арендной платы.

Скажу вам так: все лечебные учреждения являются самостоятельными, юридическими лицами, самостоятельно ведут хозяйственную, финансовую деятельность, в том числе они самостоятельно сдают высвободившиеся помещения под ту или иную деятельность.

Все помещения, которые сейчас в аренде, сданы согласно действующему законодательству. То есть через единое окно, через объявления на конкурсы, - отметила Дергунова.

При этом она добавила, что в том случае, если на конкурс не не подавалось больше двух заявок, он как таковой не проводился.

  • Тот человек, который подавал, получал то место, на которое подавал, - сказала чиновница. Она заверила, что в городе не было ни одного прецедента, чтобы какому-то предпринимателю отказали в приеме заявления, чтобы «кто-то не смог пробиться куда-то».

  • Мы сегодня открываем дорогу всем частным предпринимателям. И сейчас мы пройдем еще дальше. У нас очень много будет освобождаться площадей, много будет высвобождаться врачей, у нас не будет государственного заказа.

То есть будет просчитана услуга, которую нужно уплатить за больного. При этом какую-то часть будет платить государство, а часть будет переложена на плечи и страховой медицины, и самих больных. Будет развиваться частная медицина…

Больницы к этому готовы, и частные предприниматели будут помогать выживать больницам. Поэтому я думаю, что с началом проведения реформ будет возможность открыто сдавать помещения в аренду и медицинским работникам, получать лицензию и работать, - Добавила Дергунова.

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