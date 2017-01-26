В Николаев приехала проверка из НБУ – большинство «обменников» закрылись

В четверг, 26 января, в Николаев с комплексной проверкой обменных пунктов приехала специальная комиссия Национального банка Украины.

Сообщает «Преступности.НЕТ»

Основная часть игроков валютообменных операций Николаева на сегодняшний день закрыты. Сейчас открыты обменные пункты нескольких компаний, из которых достоверно известно четыре, которые продолжают работать и совершать валютообменные операции, несмотря на то, что их сейчас проверяют.

Речь идет о 9 обменных пунктах: три пункта компании «Смарт Финэксперт», четыре – «Иноме Групп», один – «Конверсия», и еще один – «Фінансовий світ», – отметил собеседник издания.

Ожидается, что проверка затянется на несколько дней. Тем не менее, уже на данный момент в работающих обменных пунктах можно наблюдать ажиотаж, так как именно к ним приходят все желающие обменять деньги.