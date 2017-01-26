В Николаев приехала проверка из НБУ – большинство «обменников» закрылись
|26.01.17 14:25
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В четверг, 26 января, в Николаев с комплексной проверкой обменных пунктов приехала специальная комиссия Национального банка Украины.
Сообщает «Преступности.НЕТ»
- Основная часть игроков валютообменных операций Николаева на сегодняшний день закрыты. Сейчас открыты обменные пункты нескольких компаний, из которых достоверно известно четыре, которые продолжают работать и совершать валютообменные операции, несмотря на то, что их сейчас проверяют.
Речь идет о 9 обменных пунктах: три пункта компании «Смарт Финэксперт», четыре – «Иноме Групп», один – «Конверсия», и еще один – «Фінансовий світ», – отметил собеседник издания.
Ожидается, что проверка затянется на несколько дней. Тем не менее, уже на данный момент в работающих обменных пунктах можно наблюдать ажиотаж, так как именно к ним приходят все желающие обменять деньги.