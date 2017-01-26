Из- за развала больницы жители Снегиревки вынуждены ехать лечиться в Николаев

В Снигиревской районной больнице из-за так называемой оптимизации начали массово сокращать медицинский персонал. Местные жители возмущены таким положением дел, так как им придется ездить на лечение в областной центр, но при этом условия работы и зарплата главврача Алексея Ястребова значительно улучшится . Об этом в комментарии интернет-изданию «Мой город» рассказал невролог Снигиревской ЦРБ Валентин Шмегельский.

По словам врача, на данный момент в Снигиревке идет полный развал больницы, об этом свидетельствует сокращение почти 70 койко-мест за последний год.

В настоящее время руководство больницы готовит документы для создания госпитального округа. Шмегельский отмечает, что это приведет к закрытию большинства больничных отделений.

«Проблема в том, что сейчас просто разваливают больницу. Началось это еще в прошлом году и уже сократили 69 койко-мест. Теперь попередник Ястребова вместе с начмедом больницы готовят документы, чтобы у нас был округ.

Теперь у нас не будет ни хирургии, ни другого отделения, больница останется просто для планового лечения. Там должно остаться только приемная, терапевтическое, детское отделение, гинекология и все. И это 40 тысяч жителей района будут вынуждены ездить в Николаев», — рассказал врач.

Кроме того он сказал, что главврач Ястребов ежемесячно получает 15 тысяч гривен зарплаты, а после оптимизации и сокращения персонала его ставка может подняться до 30 тысяч гривен в месяц.

Также он затронул проблему вынужденного лечения в Николаеве. По его словам, большинство людей пожилого возраста вовсе останутся без медицины, так как у них не будет возможности самостоятельно доехать до областного центра.

«Сейчас из-за того, что сокращают персонал, Ястребов получает 15 тысяч зарплаты. А в бухгалтерии говорят, что по новым ставкам они вообще боятся называть, сколько он будет получать. Говорят, что за этот месяц где-то 30 тысяч гривен, при условии, что другие врачи получают до 4 тысяч гривен.

Не делается ничего. Одна операция в две недели, большинство людей ездят в Николаев лечиться. Так званая оптимизация идет только для Ястребова, а снигиревские люди скоро попросту не смогут нормально лечиться, негде будет», — отметил Шмегельский.

Также он заметил, что Ястребов отвратительно относится к своим подчиненным. К примеру, жена Шмегельского, заведующая отделением, получила выговор от Ястребова ни за что. Также он заявил, что остальной персонал главврач покрывает матом, выгоняет с кабинета.

«Моей жене дали выговор, мол за то, что она меня не контролирует. Сейчас он ищет повод, чтобы и мне выговор дать. Другой персонал он кроет матом, бухгалтерия из-за него вообще плачет. Его поведение неадекватное.

У нас есть травматолог Панчак, он по совместительству у нас работает. С 7 до 8 утра он табелируется. Ну, я пошел, посмотрел, а его нет. Звоню Ястребову, чтобы узнать, почему врача нет на месте, санитарка его позвала к телефону, тот взял трубку и матюком меня посылает на три буквы. И это всех так», — сказал Шмегельский.