В "Агентстве развития Николаева" пояснили, за что их проектанты получили крупные суммы

Директор коммунального учреждения «Агентства развития Николаева» Василий Гошовский рассказал о работе организации.

Об этом и многом другом Василий Гошовский рассказал в комментарии сайту "ПН". Напомним, что ранее сообщалось о том, что проектные менеджеры «Агентства развития Николаева» получили в прошлом месяце от 24 до 80 тысяч гривен

Они (Анастасия Гайдаржи и Анастасия Кривсенко, - ПН) работают не по подрядным работам, а по договорам гражданско-правового характера. По Гайдаржи. В свое время мы брали из студентов «сухомлинки», в которой я читал лекции по проектному менеджменту, студентов, которые хотели бы стажироваться и работать в сфере архитектуры. Вы знаете, что мы ведем проект реконструкции Соборной площади. Мы проводили собеседование, в том числе на собеседовании была Анастасия Гайдаржи и еще два студента. Анастасия занимается у нас координацией работы агентства. То есть подготовка всей документации, подготовка проектов по поручению городского головы, связанных с управлением архитектуры для реализации проекта по реконструкции Соборной площади, - рассказал Гошовский.

В свою очередь дочь депутата Николаевского городского совета от «Нашего края» Олега Крисенко - Анастасия Крисенко, занималась в «Агентстве развития Николаева» переводами.

Что касается Анастасии Крисенко, то она свое резюме присылала на адрес городского головы, а он перенаправил это резюме на меня. Она у нас занимается переводами. У нее хороший английский язык и она готовит презентации, переводит документы, - пояснил он.

По словам Гошовского, за те три месяца, которые Крисенко работала в КУ она должна была подготовить 15 презентаций, перевести 20 документов. Как сообщил Гошовский, это прописано в договоре, который он готов предоставить.

Могу показать результат ее работы. К примеру, она готовила перевод презентации по речному транспорту. Мы ездили на конференцию, на которую меня отправлял городской голова, по развития транспортной инфраструктуры Украины, - рассказал директор «Агентства развития Николаева».

Отвечая на вопрос о том, как именно происходит отбор людей, которые будут разрабатывать проекты, Гошовский сказал:

У нас есть процедура, которая была разработана в прошлом году и она опубликована. Все проекты, которые мы отбирали в прошлом году, имеют стандартизованную форму подачи заявки. Таким образом человек, который зарегистрирован, как частный предприниматель, имеет соответствующий вид деятельности и может, соответственно установленному на предприятии формы подачи проекта этот проект написать, с такими людьми мы подписываем договор.

Вместе с тем, он пояснил, что отсутствие информации о работе «Агентства развития Николаева» связано с тем, что на данный момент у КУ отсутствует PR-менеджер.

PR -менеджер уволен еще в августе месяце. С того момента объявлен конкурс, - сообщил Гошовский. Что касается того, что выплаты за разработанные проекты прошли только в декабре 2016 года, то по словам Василия Гошовского это связано с тем, что согласование проектов – долгий процесс.

При этом он добавил, что за время работы «Агентства развития Николаева» было привлечено около 3 миллионов гривен на реализацию проектов. Из части этих привлеченных средств были проведены выплаты за разработку и написание проектов, а также профинансирована другая деятельность «Агенства развития Николаева».

Основной причиной того, почему «Агентство развития Николаева» не сообщает общественности о разработанных проектах, Гошовский назвал то, что считает, что нужно показывать результат работы, а не говорить о планах на будущее.

По его словам, в среднем, из 40 проектов, которые были написаны проектными менеджерами, привлеченными коммунальным учреждением, около 10 получат финансирование.