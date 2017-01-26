Валюте евро осталось жить не более 1,5 лет: прогноз

26.01.17 14:00Сколько просмотров этой статьи35Сколько комментариев этой статьи0

Профессор Тед Маллок, которого, насколько известно, Дональд Трамп хочет назначить послом США в Европейском союзе, сказал в интервью Би-би-си, что ожидает, что евро «развалится» в течение ближайших полутора лет.

Об этом сообщает Русская служба ВВС, передает Хвиля.

Он также сказал, что Великобритания могла бы заключить с США «удовлетворительный для обеих сторон» торговый договор в течение трех месяцев.

По мнению Маллока, так называемый «чистый», или «жесткий», «брексит» был бы лучшим вариантом для Великобритании.

Как только Британия выйдет из общего рынка и таможенного союза, она сможет игнорировать «брюссельскую бюрократию» и заключить торговый договор сама.

По словам Маллока, любая попытка Брюсселя заблокировать переговоры между Лондоном и Вашингтоном были абсурдны, как если бы муж «пытался запретить свой жене завести любовника».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может оказаться первым иностранным лидером, который встретится с новым американским президентом. Она отправляется в Вашингтон в пятницу.

Среди прочего, оба лидера обсудят возможность заключения торгового договора между США и Британией.

«Я хотел бы напомнить, что большая часть сделок о слиянии или приобретении компаний заключается примерно за три месяца», — сказал профессор Маллок.

«Те из нас, кто работал на Уолл-Стрит или в лондонском Сити, знают, что если вы посадите в одну правильную комнату правильных людей, у которых достаточно хорошей информации и много энергии, — а у Трампа, несомненно, много энергии, — то можно добиться результатов», — добавил он.

«По-моему, если отрезать [от этого процесса] бюрократов, то на это не уйдет ни двух, ни семи лет».

«Конечно, следует разрешить разногласия и пойти на определенные компромиссы, но это возможно», — продолжил Тед Маллок.

«Соглашение не будет подписано в Вашингтоне в эту пятницу, но может быть заключено рамочное соглашение, которое позволит назначенным людям начать переговоры за закрытыми дверьми, и на это может уйти всего 90 дней».

Хотя это еще не подтверждено официально, практически все обозреватели убеждены, что Дональд Трамп хочет назначить Маллока послом в Европейский союз.

В начале января Маллок, экономист и бывший исполнительный секретарь ООН в Женеве, встретился с Трампом в его небоскребе в Нью-Йорке.

Если Трамп одобрит его кандидатуру, то она будет выдвинута госсекретарем Рексом Тиллерсоном на одобрение сенатом.

ЕС уже не раз давал ясно понять, что, согласно законам Евросоюза, Великобритания не может вести переговоры о торговых соглашениях с другими странами, пока она состоит в составе ЕС.

Большинство специалистов по торговым переговорам считают, что подобное соглашение невозможно заключить за три месяца, так как следует разрешить такие весьма сложные вопросы, как, например, импорт продовольствия, а также вопросы, связанные с финансовым сектором и фармацевтической индустрией.

Нетарифные барьеры, такие как санитарные и трудоохранные нормы, а также взаимное признание профессиональных дипломов и квалификаций также весьма сложно согласовать.

Кроме того, потребуется какое-то соглашение по вопросу об иммиграции.

Более того, Великобритания еще не стала автономным членом ВТО, остающейся арбитром в том, что касается соглашений о свободной торговле.

Тед Маллок, со своей стороны, считает, что Британия может заключить с США договор о свободной торговле гораздо раньше, чем это удастся сделать ЕС. Кроме того, он говорит, что результаты грядущих в этом году выборов в Нидерландах, Франции и Германии могут нанести серьезный удар по Европейскому союзу.

«Лично я не уверен, что на свете будет существовать Европейский союз, с которым можно было бы проводить торговые переговоры», — говорит он.

«Я думаю, Дональд Трамп настроен резко негативно по отношению к наднациональным организациям. Он предпочитает двусторонние отношения с независимыми странами».

Переговоры между США и ЕС по вопросу о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве, по мнению профессора Маллока, «бесплодны».

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