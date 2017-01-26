Какие николаевские студенты имеют право на получение социальной стипендии

26.01.17 10:56Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Принято постановление Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы выплаты социальных стипендий студентам (курсантам) невоенных государственных высших учебных заведений», которым, в частности, предусмотрено ввести с 1 января 2017 года выплату социальных стипендий органами социальной защиты населения через вузы.

В таком порядке социальные стипендии будут выплачиваться детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки; лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы; шахтерам, которые имеют соответствующий стаж подземной работы или стали инвалидами I или II группы и их детям; лицам, признанным участниками боевых действий и их детям; детям, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения антитеррористических операций, боевых действий или вооруженных конфликтов; детям, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста; детям, которые являются внутренне перемещенными лицами.

Для получения социальной стипендии студенты (курсанты) обращаются в вуз по месту их обучения с заявлением, в котором указываются следующие сведения: фамилия, имя и отчество; число, месяц, год рождения; зарегистрированное и фактическое место жительства; основание для получения социальной стипендии.

К заявлению прилагаются копии следующих документов: паспорт гражданина Украины; свидетельство о рождении; справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (не предоставляется физическими лицами, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, сообщили об этом в контролирующий орган и имеют соответствующую отметку в паспорте); студенческий билет.

Высшие учебные заведения формируют на каждого студента личное дело, заверенную копию которого в десятидневный срок передают в орган социальной защиты населения по месту нахождения вуза.

Социальная стипендия назначается на весь период обучения, начиная с месяца обращения за ее предоставлением, и выплачивается ежемесячно в размере:

  • студентам (курсантам) вузов I-II уровня аккредитации, которые -имеют право на назначение социальных стипендий - 750 гривен;

  • студентам (курсантам) вузов III-IV уровня аккредитации, которые имеют право на назначение социальных стипендий - 1000 гривен;

  • студентам (курсантам) вузов I-IV уровня аккредитации из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также студентам (курсантам), которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей - 2000 гривен.

В период временной нетрудоспособности, подтвержденной справкой учреждения здравоохранения, студенту выплачивается стипендия в назначенном размере.

Высшие учебные заведения ежемесячно до 5-го числа подают в органы социальной защиты населения на бумажных и электронных носителях списки студентов, которым назначена социальная стипендия по установленной форме.

Орган социальной защиты населения, который перечисляет средства для выплаты социальной стипендии, имеет право проверять высшее учебное заведение в достоверности представленных документов для назначения социальной стипендии студентам.

Департамент социальной защиты населения Николаевской облгосадминистрации

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