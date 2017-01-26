В Украине издадут дневники Геббельса

26.01.17 11:30Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Харьковское издательство «Фолио» собирается издать дневники одного из идеологов нацистской Германии Йозефа Геббельса на украинском языке, сообщает в среду интернет-издание Kharkiv Today.

Мемуары, которые готовятся к изданию, охватывают последние годы жизни идеолога нацизма — 1944−1945 года.

«Главный идеолог нацизма, всемогущий министр пропаганды долгие годы вел дневниковые записи. До начала 1945-го их насчитывалось около 15 тысяч страниц. Сегодня они причисляются к числу таких документов, без знания и осмысления которых невозможно создать сколько-нибудь полное представление о немецком национал-социализме. Дневники 1944−45-х годов — наиболее ценная часть записей Геббельса», — приводит издание выдержку из аннотации к книге.

Как пишет СМИ, идею раскритиковали в социальных сетях. По мнению многих украинских читателей, воспоминаниям пропагандиста нацизма не место на книжных полках.

Напомним, в прошлом году в Германии поступил в продажу двухтомник «Гитлер. Майн кампф. Критическое издание». Цель издания в том, чтобы опровергнуть идеи и утверждения автора результатами современных исследований.

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