Олексій Савченко: «Заходи з енергоефективності освітніх та медичних закладів, об’єктів спортивної інфраструктури – в пріоритеті розвитку Миколаївщини»

26.01.17 10:26Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Заходи з енергоефективності освітніх та медичних закладів, об’єктів спортивної інфраструктури визначено пріоритетними проектами для фінансування з Державного фонду регіонального розвитку на 2017 рік.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе під час наради щодо інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку з представниками обласних державних адміністрацій, а також Міністерств освіти й науки, охорони здоров’я, молоді та спорту, низки профільних відомств, що відбулася 24 січня.

Згідно зі змінами, внесеними до Бюджетного кодексу у грудні 2016 року, на кожен з напрямків буде спрямовано не менше 10% коштів ДФРР.

За словами голови обласної державної адміністрації Олексія Савченко впровадження енергозберігаючих технологій у закладах освіти та охорони здоров’я, спортивних об’єктах сьогодні в пріоритеті розвитку області, бо дає значну економію бюджетних коштів: «Але з початку 2017-го оплата комунальних послуг та енергоносіїв для освітніх закладів та установ охорони здоров’я перейшла на плечі місцевих бюджетів. Це, без перебільшення, мільйони гривень, - сказав очільник області. – Тому кошти ДФРР – важлива та необхідна допомога громадам у виконанні заходів з впровадження енергоефективності».

Учасники наради у Києві також обговорили перспективи реформування сфери державних послуг як необхідного для сталого розвитку країни напрямку. Новий формат сервісних центрів, де в одному приміщенні надаються усі необхідні адміністративні послуги – якісно, зручно та швидко – дієвий антикорупційний інструмент.

Нагадаємо, згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації Олексія Савченка «Про впровадження інформаційної системи «Єдиний регіональний Web-портал адміністративних послуг Миколаївської області» з 3 січня 2017 року розпочав свою роботу Портал адміністративних послуг Миколаївської області. Що і є одним із важливих кроків для забезпечення доступних та якісних адміністративних послуг для кожного громадянина.

Похожие новости

23.01.17 17:42В Николаеве идет «зачистка» директоров коммунальных предприятий, - депутат БПП Киселева

23.01.17 13:39Директор КП «Николаевкоммунтранс»- патриот своего города и страны

23.01.17 10:50"Мостовой слишком часто выносит сор из избы", - Сенкевич

23.01.17 09:00Николаевский баскетболист Сергей Гладыр в чемпионате Франции забросил «Лиможу» 15 очков

17.01.17 17:45Где искупаться на Крещение?

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 26.01.2017

Закругление верхнее-левое

15:15Сергій Сосєдов показав коханця, яким виявився відомий український співак

15:05Гройсман заявил о переподчинении Укрзализныци Кабмину

14:55Родные покойного экс-главного архитектора Николаева решили продолжить рассмотрение его дела в суде

14:50Начальница горздрава Николаева заявила, что все помещения в больницах под аптеки сданы законно

14:25В Николаев приехала проверка из НБУ – большинство «обменников» закрылись

14:15Из- за развала больницы жители Снегиревки вынуждены ехать лечиться в Николаев

14:00Валюте евро осталось жить не более 1,5 лет: прогноз

13:50Сколько миллионеров живет на Днепропетровщине?

13:50В "Агентстве развития Николаева" пояснили, за что их проектанты получили крупные суммы

13:46Репин пытался выгнать журналиста из заседания рабочей группы по тарифам

13:31Хода нет: под Киевом активисты снова перекрыли трассу

13:29Расстрел в Днепре: убит предприниматель, ранены охранники

13:04В Одессе знаменитая Потемкинская лестница превратилась в притон для бомжей

12:47За три года Украина получила около трех млрд гривень военной помощи

12:31В Киеве годовалая девочка насмерть ошпарилась кипятком в ванной

12:25Дело против Януковича рассыпается, - СМИ

12:12«Земля должна принадлежать народу Украины», - глава николаевской «Батькивщины»

12:07Только документы без оплаты не дают, - николаевцы про заявление главврача роддома

11:50Грэма Филлипса выгнали из британского парламента за вопрос об Украине‍

11:48Кличко отжался на Крещатике в поддержку флешмоба

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

12.01.17 15:311860

В Николаеве американцы планируют установить «умные» остановки

12.01.17 16:001820

Мошенники разработали специальные "зимние" схемы для угона автомобилей

12.01.17 16:371910

Холодная смерть: Минздрав привел страшную статистику смертности от переохлаждения среди граждан Украины

12.01.17 16:451650

Украина увеличила производство сахара на 40%

Самые читаемые

17.01.17 18:0017100

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

25.01.17 09:2211420

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

18.01.17 14:266060

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

24.01.17 00:415520

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама