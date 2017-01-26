Олексій Савченко: «Заходи з енергоефективності освітніх та медичних закладів, об’єктів спортивної інфраструктури – в пріоритеті розвитку Миколаївщини»

Заходи з енергоефективності освітніх та медичних закладів, об’єктів спортивної інфраструктури визначено пріоритетними проектами для фінансування з Державного фонду регіонального розвитку на 2017 рік.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе під час наради щодо інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку з представниками обласних державних адміністрацій, а також Міністерств освіти й науки, охорони здоров’я, молоді та спорту, низки профільних відомств, що відбулася 24 січня.

Згідно зі змінами, внесеними до Бюджетного кодексу у грудні 2016 року, на кожен з напрямків буде спрямовано не менше 10% коштів ДФРР.

За словами голови обласної державної адміністрації Олексія Савченко впровадження енергозберігаючих технологій у закладах освіти та охорони здоров’я, спортивних об’єктах сьогодні в пріоритеті розвитку області, бо дає значну економію бюджетних коштів: «Але з початку 2017-го оплата комунальних послуг та енергоносіїв для освітніх закладів та установ охорони здоров’я перейшла на плечі місцевих бюджетів. Це, без перебільшення, мільйони гривень, - сказав очільник області. – Тому кошти ДФРР – важлива та необхідна допомога громадам у виконанні заходів з впровадження енергоефективності».

Учасники наради у Києві також обговорили перспективи реформування сфери державних послуг як необхідного для сталого розвитку країни напрямку. Новий формат сервісних центрів, де в одному приміщенні надаються усі необхідні адміністративні послуги – якісно, зручно та швидко – дієвий антикорупційний інструмент.

Нагадаємо, згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації Олексія Савченка «Про впровадження інформаційної системи «Єдиний регіональний Web-портал адміністративних послуг Миколаївської області» з 3 січня 2017 року розпочав свою роботу Портал адміністративних послуг Миколаївської області. Що і є одним із важливих кроків для забезпечення доступних та якісних адміністративних послуг для кожного громадянина.