На Николаевщине жители села возмущены повышением стоимости проезда

Депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный откликнулся на обращение депутатов Шевченковского сельского совета отд. №4 разобраться с проблемой необоснованного повышения тарифов на проезд.

Сегодня, 25 января Максим Невенчанный приехал на встречу с жителями села Полигон, для того чтобы разобраться с проблемой необоснованного повышения тарифа на проезд перевозчиком ООО «Алан-Техно». Как сообщает издание "Таймс", на встречу с депутатом собралось около 200 жителей Полигона.

Как известно, на днях жителей села Полигон поставили в известность об очередном повышении стоимости проезда.

"При этом перевозчик ООО «Алан-Техно», владельцем которого является экс-депутат Николаевского горсовета Инга Шаповалова, не удосужилась объяснить причины своих решений и действий, не говоря уже о том, чтобы подкрепить их конкретными документами, в частности – решением облгосадминистрации", - пишет издание.

В общении с депутатом, жители населенного пункта пожаловались, что увеличение стоимости проезда на 50% является слишком большим и необоснованным.

Они обратили внимание на то, что в сложившейся тяжелой экономической ситуации в стране, обнищание основных слоев населения данное подорожание стоимости проезда ложится непосильным бременем на плечи жителей села Полигон, поскольку более 80% жителей села работают, либо учатся в городе Николаеве.

Я не понимаю, за что мы должны платить такие деньги! Может быть, за нечеловеческие условия перевозок, когда на ходу с автобуса отлетают колеса, загорается проводка, открываются двери, вода льется на голову, дует со всех щелей? Или может быть за незабываемые моменты езды на одной ноге в битком набитом автобусе, причина чему – полуторачасовые промежутки между рейсами? – заявила жительница.

В ходе обсуждения депутатом Невенчанным было внесено предложение о создании инициативной группы из жителей села Полигон, которая будет заниматься изучением и донесением информации об изменении тарифа на проезд и монополии ООО «Алан-Техно».