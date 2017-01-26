Погода в Николаеве на 26 января

В Николаеве нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Без осадков.

Температура воздуха с утра будет -7°, днем будет -6°, а вечером снизится до -10°.

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Иринарха, затворника. Судили о погоде этого дня по месяцу: если около него был туманный круг, ожидали метели. Наши предки прислушивались к лесу и наблюдали за животными, чтобы узнать предстоящую погоду. Если в этот день лес трещит — мороз будет стоять долго, если лес шумит, вскоре будут снег и оттепель. Если на Иринарха кошка мордочку прячет — быть морозу; собака лежит, свернувшись — к холоду, вытянувшись — к теплу.