12.01.17 07:461880
Доллар на черном рынке подешевел и в покупке, и в продаже
|25.01.17 19:10
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На небанковском рынке во вторник физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 27,85 грн, продать — по 29,45 грн.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.
По сравнению с понедельником курс американской валюты в покупке снизился на 10 копеек, а в продаже — на 5 копеек.
24 января доллар предлагали купить по 27,95 грн, продать — по 29,50 грн.
При этом официальный курс Нацбанка Украины на 25 января составляет 27,23 грн/доллар.