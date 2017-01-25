Патрульные обеспокоились хаосом в организации дорожного движения Николаева и снова обратились к мэрии

Николаевские патрульные обеспокоены хаотичной организацией дорожного движения в городе. Для исправления ситуации они в очередной раз обратились к властям Николаева с просьбой решить вопрос по обновлению технических паспортов улиц города.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Николаева.

Патрульные указали на ряд проблем, которые не решены в городе: отсутствуют необходимые сведения о технических характеристиках улиц и дорог; допускаются нарушения требований нормативных документов по содержанию и размещению автобусных и троллейбусных остановок; расположение объектов дорожного сервиса затрудняет существующую организацию дорожного движения; кроме того, не принимаются меры по выявлению аварийно-опасных участков и мест концентрации дорожно-транспортных происшествий с последующим внедрение в таких местах соответствующих мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения;

Также они отметили, что проблемы создает неупорядоченное движение большого количества общественного транспорта по улицам и проспектам города Николаева, маршруты которых накладываются друг на друга; места стихийной торговли; неопределенность четкой сети движения грузового транспорта и транспортных средств, перевозящих опасные грузы; отсутствие проектов (схем) для большинства светофорных объектов по городу их обустройства; неупорядоченная организация дорожного движения возле детских образовательных учебных заведений.