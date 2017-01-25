Патрульные обеспокоились хаосом в организации дорожного движения Николаева и снова обратились к мэрии

25.01.17 17:20Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Николаевские патрульные обеспокоены хаотичной организацией дорожного движения в городе. Для исправления ситуации они в очередной раз обратились к властям Николаева с просьбой решить вопрос по обновлению технических паспортов улиц города.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Николаева.

Патрульные указали на ряд проблем, которые не решены в городе: отсутствуют необходимые сведения о технических характеристиках улиц и дорог; допускаются нарушения требований нормативных документов по содержанию и размещению автобусных и троллейбусных остановок; расположение объектов дорожного сервиса затрудняет существующую организацию дорожного движения; кроме того, не принимаются меры по выявлению аварийно-опасных участков и мест концентрации дорожно-транспортных происшествий с последующим внедрение в таких местах соответствующих мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения;

Также они отметили, что проблемы создает неупорядоченное движение большого количества общественного транспорта по улицам и проспектам города Николаева, маршруты которых накладываются друг на друга; места стихийной торговли; неопределенность четкой сети движения грузового транспорта и транспортных средств, перевозящих опасные грузы; отсутствие проектов (схем) для большинства светофорных объектов по городу их обустройства; неупорядоченная организация дорожного движения возле детских образовательных учебных заведений.

Похожие новости

15.01.17 19:36Спасатели рассказали, что творится на украинских дорогах

08.01.17 13:07В "Укравтодоре" рассказали о ситуации на дорогах страны из-за непогоды

07.01.17 13:16Смерть на дорогах Украины из-за непогоды

23.12.13 16:01В Николаевской области живут небогатые люди: налог на недвижимость, может быть, заплатят 282 жителя

04.01.12 12:32Налог на прибыль снижен на 2%

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 25.01.2017

Закругление верхнее-левое

18:40Задержана группа угонщиков, которая имеет отношение к 99% автокраж по всей Украине, - Аваков

18:20В николаевском пункте обогрева для бездомных умирает мужчина, а «скорая» не хочет им заниматься

18:00Перші вибори у Дорошівській ОТГ на Миколаївщині відбудуться 30 квітня

17:52В Одессе объявлен план "Перехват": на Киевском рынке произошла стрельба

17:29В Украине прекратились оплаты больничных и других пособий

17:22Мэр Николаева назначил «временного» директора «Николаевкоммунтранса»

17:20Патрульные обеспокоились хаосом в организации дорожного движения Николаева и снова обратились к мэрии

17:08Студенческие стипендии 2017: кому и сколько?

16:47Жертв схода лавины на отель в Италии (ФОТО)

16:21Российская песня о Путине-комбате развеселила сеть (Видео)

16:15В Кувейте за убийство казнили принца

16:11Водители требуют «привести в чувство» дороги в Николаевской области

16:00Где в Украине живут самые одинокие люди

15:55«Поток машин прямо на пешеходов», - в Николаеве несколько водителей объехали пробку по тротуару

15:45Шойгу: На границе с Украиной РФ будет укреплять военное присутствие

15:30Украина сравняла коррупционные показатели с Россией: рейтинг

15:25Управление транспорта в Николаеве может остаться без начальника: Кащенюк подтвердил, что ему предлагали уйти

15:15В прифронтовые больницы едут демобилизованные военные врачи – Супрун

15:00«Нужно преодолеть одесское лобби» - нардеп Вадатурский о направлении портовых сборов в местные бюджеты

14:55Отель в Дубае запретил российским моделям делать интимные селфи на его территории

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

11.01.17 18:541860

Советник Президента позитивно оценил состояние киевской трассы на Николаевщине перед завтрашним приездом Порошенко (ВИДЕО)

Фото: twitter.com/danrafaelespn

11.01.17 19:061860

Стала известна дата следующего боя Ломаченко

11.01.17 19:171740

Под Николаевом военный грузовик с топливом не разминулся с фурой и вылетел в кювет

11.01.17 19:331800

Генштаб ВСУ пока не определился, когда и сколько выпускников военных кафедр призывать

Самые читаемые

17.01.17 18:0016950

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

11.01.17 20:066150

И опять на помощь горожанам приходит «Карс Клининг»

18.01.17 14:265700

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

25.01.17 09:225130

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама