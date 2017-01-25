Водители требуют «привести в чувство» дороги в Николаевской области

В редакцию интернет-издания «Мой город» обратился водитель, который практически каждый день ездит по трассе Н-11 в пределах Николаевской области. Мужчина рассказал, что помимо неудобств с тратой времени, отсутствие нормальных трасс дорого обходится из-за постоянных ремонтов транспортного средства, а также приводит к авариям.

Водитель предоставил видео с участка трассы Н-11 между Баштанкой и Новым Бугом. Николаевец отмечает, что уже не один год власти рассказывают о необходимости ремонта этой и других дорог, однако, на деле ничего не происходит.

«Просто-напросто уже устали куда-либо писать, что-либо говорить. С кем из водителей не поговоришь об этих дорогах, так нормальных слов ни у кого не хватает, одни маты.

Народ вообще ни во что не ставят, все как обычно только на красивых разговорах и заканчивается, а на деле никакого ремонта нет», — отметил водитель. По словам водителей, многие из них уже не верят, что когда-то в Николаевской области сделают капитальный ремонт дорог, поэтому будут рады, если соответствующие службы просто залатают самые большие ямы. Собеседник отметил, что из-за ужасного состояния трасс в области случается много ДТП.

«Хотя бы уже какой-то грязью залепили дыры, на нормальный асфальт и европейские дороги уже никто и не надеется. Это вообще нормально, когда на 30-50 километров водитель тратит по 2-3 часа времени.

А машина…у меня работа такая, что приходится много ездить, поэтому на ремонт ходовой тратится уже, наверное, больше денег, чем на бензин. Меня, слава Богу, пронесло, видать, а сколько по трассе аварий случается из-за этих дыр…», — рассказал водитель.