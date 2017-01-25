Управление транспорта в Николаеве может остаться без начальника: Кащенюк подтвердил, что ему предлагали уйти

В ходе сегодняшнего заседания комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли стало известно, что начальнику транспортного управления Вячеславу Кащенюку не раз предлагали уволиться. Депутаты заявили, что увольнение откинет проделанную работу как минимум на год назад. Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Мой город».

Члены транспортной комиссии уверены, что совместная работа депутатов и управления за год сойдет на нет в том случае, если Кащенюка все же уволят.

Так, депутат Владимир Евтушенко отметил, что сейчас появилась информация об увольнении начальника транспортное управления.

«У меня есть такая информация, что господину Кащенюку предложено написать заявление и покинуть кабинет.

И Турупалов новый руководитель, сможет ли он представить программу», — рассказал член комиссии. Сам начальник транспорта подтвердил слухи, отметив, что ему уже не впервые предлагают уйти с должности.

«Новое руководство … Это было два года назад», — напомнил присутствующим Кащенюк. В то же время Евтушенко отметил, что смена руководства ничего хорошего не прогнозирует.

«Мы за год прошли такую ​​работу, сделали наверное процентов 20%, 80% — ничего не сделали. Если сейчас все сначала начнется, мы откатимся на год назад, в лучшем случае. Это глупо», — считает он.

Также депутат уверен, что и Кащенюк может продуктивно работать, главное его контролировать.

«К нему относились, как к футбольному мячу. На самом деле он знает свою работу и если от него требовать работу, контролировать и организовать, то он будет ее делать, как и все остальные …

Я понимаю, что он, возможно, не такой (Кащенюк, — ред.), как надо, но это будет дальше», — жалуется Евтушенко.