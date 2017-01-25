В прифронтовые больницы едут демобилизованные военные врачи – Супрун

25.01.17 15:15Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

МОЗ создал медицинский штаб для того, чтобы была возможность организовать работу для врачей.

Такую информацию предоставила исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, новость сообщает «Пресса Украины».

«В 2020 году Украина должна быть готова к вступлению в НАТО. Сейчас при Кабмине мы создали медицинский штаб, чтобы создать единое медицинское пространство: военное и гражданское.

Оно де-факто уже существует в АТО. Есть много военных врачей, которые работают в больницах, и есть много гражданских врачей, которые едут во время отпуска в АТО как волонтеры.

Мы хотим, чтобы это все было легализовано, было частью системы. Поэтому гражданские врачи уже могут официально ехать в командировку на 1 месяц, их место работы остается за ними», - рассказала Супурн.

Она отметила, что сегодня поступает много запросов от прифронтовых больниц, которым очень нужны врачи. Поэтому многие медработников направляются туда в командировку, ведь там их не хватает.

Также не хватает стоматологов и педиатров. Врачи получают документы, куда именно они направляются в командировку.

Статус участника боевых действий они не могут получить, но большинство врачей, которые возвращаются на такие территории - это демобилизованные военные врачи, которые понимают, какая там проблема.

Ранее Ульяна Супрун рассказывала, что в феврале правительство утвердит нац.список бесплатных лекарств.

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Среда, 25.01.2017

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