«Нужно преодолеть одесское лобби» - нардеп Вадатурский о направлении портовых сборов в местные бюджеты

25.01.17 15:00Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Народный депутат Украины Андрей Вадатурский настаивает на том, что местные бюджеты должны получать часть средств от перевалки грузов в портах, расположенных на их территории. Свое мнение по этому поводу он высказал в передаче «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

– Говорят, что денег нет, хотя сотни миллионов гривен просто проедается в том же ведомстве (в Администрации морских портов Украины – прим).

Возьмите и направьте часть денег, которые получают при заходах в порт! Вместо того, чтобы их проедать, дать доллар (с каждой тонны – прим.), например, городу Николаеву.

Любая деятельность человека приносит ущерб окружающей среде. Вопрос в правильной компенсации этой деятельности. Поэтому я считаю, что как город, так и область должны быть финансово заинтересованы в том, что работает порт.

Нужно оставлять деньги, которые получает Николаевский морпорт, в Николаевской области. Мы говорим, что пусть у нас на какое-то время остаются самые дорогие в мире порты, но мы эти деньги сможем частично направить на инфраструктурные проекты в городе и на область.

И тут мы сможем получить гораздо больше денег, чем от так называемого «таможенного» эксперимента, - сказал он.

– У нас 25 миллионов тонн грузов проходит через Николаевский порт. Если мы оставляем даже доллар (с тонны – прим.) городу и доллар области, будет уже 25 миллионов долларов, - добавил он.

Андрей Вадатурский напомнил, что ещё полтора года назад им был зарегистрирован законопроект, разделяющий финансовые потоки в портовой отрасли, однако, в парламенте есть заинтересованные лица, которые не дают реализовать эту задумку.

  • Есть очень много противников, которые хотят сидеть на консолидированных «потоках». Деньги собираются со всех портов, но тратят их в «Южном», тратят в Одессе, тратят в Ильичевске.

Нам нужно преодолеть лобби. Я уже разговаривал с председателем Николаевской облгосадминистрации Алексеем Савченко, херсонский губернатор Андрей Гордеев тоже поддерживает, им нужно объединить усилия и поработать на регионы.

Нам стоит собраться на разных уровнях и преодолеть это одесское лобби, которое, по большому счету, контролирует «потоки» и контролирует Министерство инфраструктуры.

Идея хорошая, и как раз николаевцы смогут получить эффект уже в первый год, - сказал нардеп.

Стоит отметить, что среди соавторов данного законопроекта два николаевских нардепа – Вадатурский и Артем Ильюк.

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