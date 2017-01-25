Студенческие стипендии 2017: кому и сколько? Кабинет Министров Украины принял с последующей доработкой постановление, определяющее порядок выплаты в 2017 году стипендий студентам украинских вузов. Министерству образования и науки поручено при участии Минсоцполитики и Минфина доработать порядок их выплат, учитывая поступившие предложения ВУЗов о механизме выплаты академических стипендий. Большинство студентов киевских вузов с настороженностью восприняло нововведение и отрицательно относится к инициативе пересмотреть порядок выплаты стипендий. Многие молодые люди уже подумывают о совмещении учебы и работы, ведь выжить даже на минимальную стипендию в Украине уже нереально.Редакция сайта «Украинский выбор – Право народа» провела блиц-опрос столичных студентов, поинтересовавшись тем, как восприняли студенты новую инициативу Министерства образования и науки Украины и что они знают о новом «рейтинговом подходе» к определению размера стипендий. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама