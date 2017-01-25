Перші вибори у Дорошівській ОТГ на Миколаївщині відбудуться 30 квітня

24 січня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії.

До ЦВК разом із супровідними листами надійшли звернення Миколаївської, Вінницької, Волинської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Черкаської та Чернігівської обласних державних адміністрацій з доданими до них документами щодо прийняття Комісією рішення про призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у зв'язку з утворенням у зазначених областях об'єднаних територіальних громад.

Розглянувши звернення обласних державних адміністрацій щодо прийняття Комісією рішення про призначення перших місцевих виборів у зв'язку з утворенням у цих областях об'єднаних територіальних громад, Комісія встановила їх відповідність вимогам Конституції України та законів України, а також Порядку призначення перших місцевих виборів та своєю Постановою призначила на неділю, 30 квітня 2017 року, вибори у 40 об'єднаних територіальних громадах.

При цьому Комісія оголосила з 11 березня 2017 року початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів.