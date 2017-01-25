После Приватбанка "власти взялись" за топливный бизнес Коломойского

25.01.17 14:00Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Национальная полиция Украины вновь провела обыск в "Полтавской газонефтяной компании" (ПГНК) — киевском офисе дочерней компании британской нефтегазовой JKX Oil & Gas Plc, совладельцем которой является украинский бизнесмен Игорь Коломойский, сообщили в JKX в среду.

Ранее компания уже сообщала об обысках в ее офисе, которые являются частью продолжающегося расследования предполагаемого незаконного присвоения средств.

"JKX Oil & Gas plc (JKX) сообщает, что вчера, 24 января 2017 года, представители Национальной полиции Украины провели внезапный обыск в киевском офисе Полтавской газонефтяной компании (ПГНК), дочерней компании JKX. Это очередной в серии обысков, которые были проведены в офисе ПГНК в Полтаве 14 июня 2016 года и 11 января 2017 года", — говорится в пресс-релизе компании.

В JKX считают, что расследование становится все больше похожим на попытку давления на компанию, а не законного расследования ее операционной деятельности.

"Группа твердо убеждена, что обыски являются абсолютно беспочвенными. ПГНК продолжает сотрудничать со следствием и предоставляет все материалы, указанные в ордерах на обыск, своевременно и в полном объеме. JKX и ПГНК уверены, что компания работает в полном соответствии с законодательством Украины", — говорится в сообщении.

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