В США родились двойняшки с разным цветом кожи. Фото

Двухрасовые дети - довольно редкое явление.

В январе уникальным американским девочкам Калани и Ярани исполнилось 9 месяцев. Эти девочки стали известными буквально после рождения, так как являются редкими двухрасовыми двойняшками. У них разный цвет кожи, так как их родители Уитни Мейер и Томас Дин представители разных рас. Уитни - белокожая, а Томас - темнокожий.

В их браке и родились необычные детки. Калани появилась на свет смуглой, а Ярани - беленькой. Также у них разные характеры. Если светленькая девочка предпочитает много спать и есть, то ее сестренка обожает вести активный образ жизни.

Окружающие не всегда верят, что обе девочки – мои родные дочки. Я спокойно не могу даже сходить в магазин без вопросов о том, являются ли они моими дочерьми и состоят ли они в родстве, – рассказала мама близнецов.

Такое явление редкость. Врачи говорят, что появление двурасовых детей случается в одном случае из 500.