Олексій Савченко: «Несплата коштів до місцевих бюджетів за використання землі – це злочин»

Кабінет міністрів України має намір до кінця 2017 року створити Службу фінансових розслідувань, якій будуть передані функції податкової міліції, а також економічних підрозділів силових структур

. Про це 23 січня повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у ході урядового семінару "Економічний розвиток регіонів стратегія та інструменти залучення інвестицій та підвищення експортного потенціалу"

За словами голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченка створення такої Служби – правильний і доцільний крок: «Сьогодні на Миколаївщині місцеві бюджети недоотримують мільйони гривень за оренду землі бізнес-структурами. Це говорить про високий рівень тінізації цієї сфери та існування в області так званих «земельних схем», - сказав очільник області. - Зі свого боку ми розпочали боротьбу з цим явищем. Однак нам потрібна допомога. Бо несплата коштів до місцевих бюджетів за використання землі – це економічний злочин. Впевнений, якщо правильно об’єднати зусилля, то результат буде відмінним», - вважає Олексій Савченко.

Нагадаємо, на початку листопада 2016 року за розпорядженням голови обласної державної адміністрації Олексія Савченка було створено робочу групу з питань забезпечення додержання чинного законодавства щодо використання земель сільськогосподарського призначення та сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

Також було видано розпорядження «Про моніторинг коштів, які надходять до місцевих бюджетів в порядку відшкодування витрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на території Миколаївської області». Наразі в цьому напрямку проводиться активна робота.