Фестиваль уличной еды проведут на территории заброшенного николаевского завода

В этом году «Брячине» не позволили обустроиться на Соборной площади и она переехала в новое место – заброшенное здание на ул. Декабристов.

Как пишет издание "Николаевсити", на территория заброшенного завода в Николаеве (бывший завод «Кристалл») состоится настоящий праздник уличной еды. Фестиваль будет проходить три дня - с 27 по 29 января.

На данный момент полным ходом идет подготовка к мероприятию. Рабочие моют, красят, завозят необходимое оборудование и выстраивают сооружения, на которых через несколько дней смогут расположится николаевские предприниматели со своими товарами.

Любой предприниматель или николаевец, за определенную плату за аренду места, сможет продавать свою продукцию и порадовать «вкусняшками» всех жителей. Отметим, что ранее фестиваль проходил на открытой территории - на Центральном проспекте, в районе ресторана «Мафия»; возле супермаркета «Деликатес» и даже на центральной улице города - Советской-Соборной.