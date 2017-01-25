Николаевский речной порт отгрузил рекордную судовую партию товара на экспорт

25.01.17 09:10Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Николаевский речной порт 5 января отгрузил крупнейшую для всех портов «Укрречфлота» судовую партию навалочного груза на экспорт.

Судно Balkar Trust приняло на борт 25,7 тыс. тонн шрота подсолнечника, сообщает "INSHE.TV", ссылаясь на ЦТС.

Рекордную для речного порта судовую партию шрота отгрузил партнер «Укрречфлота», сотрудничество с которым ведется уже много лет.

Завоз груза осуществлялся железнодорожными вагонами и автотранспортом. Перегрузка производилась плавкранами порта с привлечением плавсредств порта.

Предыдущий рекорд был поставлен в мае 2016 года, когда Николаевский речпорт отгрузил судовую партию весом 25,3 тыс. тонн аналогичного груза.

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