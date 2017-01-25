В среду в Украине будет небольшой снег, местами гололедица Сегодня, 25 января в Киеве облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7−12 м/сек. Температура воздуха ночью и днем −3…−5 градусов. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометеорологического центра. На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7−12 м/сек. Температура воздуха ночью −1…−8 градусов, днем 0…-6 градусов. В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой снег, температура воздуха ночью −8…−13 градусов, днем −3…−8 градусов. В Моршине ночью без осадков, днем небольшой снег, температура ночью −3…−5 градусов, днем −2…−4 градуса. В Трускавце ночью без осадков, днем небольшой снег, температура ночью −3…−5 градусов, днем −3…−5 градусов. В Сваляве ночью без осадков, днем небольшой снег, температура ночью −10…−12 градусов, днем −4…−6 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7−12 м/сек. Температура воздуха ночью и днем −2…−8 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/сек. Температура воздуха ночью и днем −1…−7 градусов. На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/сек. Температура воздуха ночью и днем −1…−7 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/сек. Температура воздуха ночью −1…−7 градусов, днем 1…-5 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7−12 м/сек. Температура воздуха ночью и днем −1…−6 градусов. В Ялте ночью без осадков, днем небольшой снег. Температура ночью и днем −1…−3 градуса. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама