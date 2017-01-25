В среду в Украине будет небольшой снег, местами гололедица

25.01.17 08:59Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 25 января в Киеве облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7−12 м/сек.

Температура воздуха ночью и днем −3…−5 градусов. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометеорологического центра.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7−12 м/сек. Температура воздуха ночью −1…−8 градусов, днем 0…-6 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой снег, температура воздуха ночью −8…−13 градусов, днем −3…−8 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем небольшой снег, температура ночью −3…−5 градусов, днем −2…−4 градуса.

В Трускавце ночью без осадков, днем небольшой снег, температура ночью −3…−5 градусов, днем −3…−5 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем небольшой снег, температура ночью −10…−12 градусов, днем −4…−6 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7−12 м/сек. Температура воздуха ночью и днем −2…−8 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/сек. Температура воздуха ночью и днем −1…−7 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/сек. Температура воздуха ночью и днем −1…−7 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/сек. Температура воздуха ночью −1…−7 градусов, днем 1…-5 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7−12 м/сек. Температура воздуха ночью и днем −1…−6 градусов.

В Ялте ночью без осадков, днем небольшой снег. Температура ночью и днем −1…−3 градуса.

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