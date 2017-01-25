Нацбанк укрепил официальную гривню до 27,23 за доллар

25.01.17 08:48Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США — 2723,1902 (24 января — 2733,2499). 100 EUR — 2926,8848 (24 января — 2928,6773). 10 RUR — 4,5987 (24 января — 4,5934).

Как сообщал УНИАН, 24 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,22/27,27 гривни/доллар. Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2147/29,2790 гривни/евро, по отношению к российскому рублю — на уровне 0,4613/0,4630 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,2319 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 478 сделок на сумму 271,14 миллиона долларов.

Похожие новости

18.01.17 08:00Курс валют на 18 января: гривна укрепилась

07.01.17 09:00Нацбанк снизил официальный курс гривни до 27 за доллар

11.03.15 11:15Межбанк открылся котировками доллара 21,45/21,7

03.04.14 12:01Гривна упала до рекордного значения за всю историю существования

05.01.09 17:58Межбанк закрылся падением гривны

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 25.01.2017

Закругление верхнее-левое

12:44В Николаевском морском порту сократят более половины должностей охранников

12:35Украины нет в январском графике МВФ

12:12Клименко прогнозирует дефолт в Украине

12:06Сутки в АТО: по Широкино стреляли снайперы

11:44Выбыл главный претендент на должность шефа полиции

11:39Сегодня несколько николаевских улиц останутся без воды

11:24Для онкобольных Николаевщины в областном бюджете денег не нашлось

11:05У Польщі місцеві жителі побили українських студентів: генконсул розповів подробиці інциденту

10:45Юрий Палий отделался «моральным предостережением»

10:34Ляшко приобрел дом и два участка за 15 миллионов гривен

10:28На Николаевщине в лесу нашли ребенка, который собирал дрова с родителями и потерялся

10:20В США полиция нашла 20 миллионов долларов под матрасом

10:09Олексій Савченко: «Несплата коштів до місцевих бюджетів за використання землі – це злочин»

09:45В США родились двойняшки с разным цветом кожи. Фото

09:36Фестиваль уличной еды проведут на территории заброшенного николаевского завода

09:22Сегодня День Татьяны – праздник студентов

09:10Николаевский речной порт отгрузил рекордную судовую партию товара на экспорт

08:59В среду в Украине будет небольшой снег, местами гололедица

08:48Нацбанк укрепил официальную гривню до 27,23 за доллар

08:45Порошенко наградили почетной медалью Хельсинки

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

11.01.17 13:041650

Литр молока подорожает до 20 грн

11.01.17 13:151850

В районе площади Победы в Николаеве произошло ДТП с участием трех машин

11.01.17 13:181690

Кража за кражей: ворам приглянулся один из николаевских супермаркетов

11.01.17 13:262450

Губернатор Николаевской области Алексей Савченко прошел испытательный срок

Самые читаемые

17.01.17 18:0016880

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

11.01.17 20:066100

И опять на помощь горожанам приходит «Карс Клининг»

18.01.17 14:265580

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

22.01.17 08:474830

Рева о пенсионной реформе: будет шок

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама