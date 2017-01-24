Депутаты требуют временно запретить кронирование деревьев в Николаеве

В ходе сегодняшнего заседания постоянной комиссии горсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности и благоустройства города депутаты потребовали от департамента ЖКХ временно приостановить кронирование и обрезку деревьев. Данный запрет будет действовать около 2-3 недель до принятия нового положения о департаменте ЖКХ. Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Мой город».

Депутаты отметили, что на протяжении 2016 года от жителей Николаева поступало множество жалоб по поводу кронирования деревьев в частном секторе, но, в то же время, в районах многоэтажных домов деревья вообще не обрезаются, в результате чего сухие ветки падают часто падают в окна горожанам и на транспортные средства.

Как известно, на очередной сессии горсовета, которая ориентировочно состоится в середине февраля, депутаты должны принять положение о департаменте ЖКХ.

В связи с этим было предложено запретить кронировать и обрезать все деревья в городе до принятия нового документа. Кроме того, было предложено в новом положении департамента отдельно прописать механизм и нормативно-правовые акты, которые должны быть выданы для того, чтобы законно проводить обрезку деревьев.

Вместе с этим, на странице департамента ЖКХ в Фейсбуке сообщили, что исполнители по обрезке деревьев должны иметь при себе оригинал или копию акта обследования зеленых насаждений (с мокрой печатью департамента ЖКХ), одетые в униформу предприятия или в «сигнальные» жилеты. Согласно документам, завтра, 25 января, в Николаеве по нескольким адресам проведут санитарную обрезку деревьев.