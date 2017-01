Семья британского миллионера продолжает настаивать – его убила жена-украинка Спустя девять лет родственники Барри Принга пришли в английский суд, чтобы рассказать о подозрениях в отношении Анны Зюзиной. Британская пресса вновь подняла нашумевшую историю о загадочной смерти британского миллионера под Киевом. В феврале 2008 года, после празднования годовщины свадьбы с украинской невестой Анной Зюзиной, Барри Принга сбила машина без фар и с фальшивыми номерами. Семью бизнесмена насторожила то, что это случилось в тот момент, когда его супруга вдруг вспомнила, что забыла перчатки в загородном ресторане "Казачок" и решила вернуться. Смертельная авария случилась через несколько секунд. В Киеве Анна работала стриптизершей под именем Lucky (Удачливая). Спустя девять лет после трагедии семья британца продолжает настаивать на том, что это было убийство, а не несчастный случай, и совершено оно с очевидной для них целью – молодая жена хотела получить наследство. По данным The Guardian, семья Принга, погибшего в возрасте 47 лет, потратила 100 тысяч фунтов стерлингов на частного детектива. Они считают, что в Украине столкнулись с несправедливостью – правоохранители несколько раз открывали и закрывали дело, а рассматривать его как убийство, а не ДТП, стали лишь после того, как на этом настояли родственники. Во вторник, 24 января, в Эксетере, графство Девон, прошло дознание, в ходе которого мать убитого Принга повторила свое подозрение. В суде она заявила, что Зюзина всегда была холодной к ее сыну. Барри говорил, что она работает учителем (именно так сначала представилась украинка на сайте знакомств), а когда она увидела ее, былиа шокирована – 27-летняя девушка выглядела как модель. Барри и сам не сразу узнал, что Анна была стриптизершей. Уверенность матери в суде поддержал и друг убитого, адвокат Питер Клиффорд. По его словам, свадьбы пары была фальшивой, а Барри был по уши влюблен и ничего не замечал. Адвокат вспомнил, как Анна как-то обронила за ужином: "Украинская полиция коррумпирована, и будет делать что-то только после того, как ей заплатят". Сама Зюзина, которой сейчас около 36 лет, на дознание не явилась. Она заявила, что ей нечего добавить к сказанному ей при следствии, которое велось в Киеве. Последний раз девушка была на виду в 2013 году. Тогда британская пресса сообщила, что украинка в Лондоне нашла себе другого богача - бизнесмена Ивана Листера, которому принадлежит компания по производству аксессуаров Ochre Blue Ltd. По данным The Sun, девушка сменила имя на Джулианна Мур и родила ребенка от Листера. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама