Патрульные выясняют, легальна ли скандальная парковка возле пиццерии в центре города

Николаевцы постоянно отмечают, что машины заезжают с нарушением ПДД на места возле развлекательного заведения.

Патрульная полиция направила в управление градостроительства и архитектуры запрос о скандальной парковки возле пиццерии Scorini на ул. Большая Морская.

Работники сектора безопасности УПП Николаева просят управление градостроительства предоставить сведения о том, были ли ими согласованы графические материалы благоустройства прилегающей территории пиццерии и предполагалась ли выделение мест парковки для посетителей заведения на тротуарной части со стороны улицы Большой Морской.

Горожане неоднократно подчеркивали, что на парковку машины попадают, нарушая Правила дорожного движения. Во время встречи общественных активистов с патрульными решили выяснить законность обустройства парковки на уровне города. В случае если она является незаконной, место на тротуаре, которые «облюбовали» машины, должны закрыть.

Источник: http://mk.depo.ua/ukr/nikolaev/patrulni-z-yasovuyut-chi-legalna-skandalna-parkovka-bilya-24012017132900