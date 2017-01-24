Жители пригорода Николаева посетовали на повышение перевозчиком стоимости проезда

Жители села Баловоное под Николаевом возмутились повышением цены за проезд перевозчиком ООО «Алан-Техно». Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

В письме сообщается, что в пригородных автобусах маршрута №201 «Николаев – Баловное» появились объявления о повышение стоимости проезда. Жители населенного пункта считают увеличение стоимости проезда на пять гривен слишком большим и необоснованным.

Начальник управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации Эдуард Волошинович в комментарии «Преступности.НЕТ» подтвердил, что действительно «Алан-Техно» планирует поднять цену на проезд с 26 января о чем в транспорте были размещены соответствующие объявления.

Также он отметил, что ОГА не рассчитывает стоимость проезда. Цену за проезд согласно законодательству разрабатывает сам перевозчик с учетом различных показателей.

Как известно, владельцем «Алан-Техно» является экс-депутат Николаевского горсовета от Инга Шаповалова. Редакция «Преступности.НЕТ» Пыталась связаться с директором фирмы-перевозчика, но Шаповалова не отвечалал на телефонные звонки журналиста.

Напомним, в 2014 году между жителями села Баловное и перевозчиком «Алан-Техно» уже был конфликт из-за повышения цены за проезд.