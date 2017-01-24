Комиссия ЖКХ создала рабочую группу по проверке николаевских КП

24.01.17 17:10Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 24 января, в ходе заседания постоянной комиссии горсовета по вопросам ЖКХ, депутаты создали рабочую группу, которая будет заниматься проверкой менеджмента и финансового положения на коммунальных предприятиях города. Вопрос о создании органа лоббировали оппозиционеры, поэтому, как и было предложено, группу возглавил депутат Олег Солтыс, бывший директор КП «Гуртожиток». Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Мой город».

Депутат Игорь Копейка предложил создать при комиссии ЖКХ постоянно действующую рабочую группу, которая займется изучением проблем управления и финансовой деятельности городских коммунальных предприятий. Он добавил, что эта группа сама должна определить, какое КП необходимо проверить, а итоги и результаты проверки докладывают на комиссии ЖКХ.

От фракции «Оппозиционный блок» он предложил включить в группу 2 человека, от остальных – по одному. Кроме того, главой комиссии было предложено назначить Олега Солтыса.

Депутат от «Самопомощи» Алексей Лепешев отметил, что данный вопрос нужно обсудить и в дальнейшем принять решение о создании группы.

Копейка ответил, что группа может начать уже сегодня, аргументируя тем, что конкретные решения на основании проверок будет принимать комиссия ЖКХ, а не сама группа. Кроме этого, у членов комиссии возникли претензии, почему рабочую группу должен возглавить именно Солтыс.

На это Копейка ответил, что он представляет ту политическую силу, которая набрала большинство голосов на выборах.

В итоге, глава комиссии Александр Репин, несмотря на разногласия депутатов, поставил вопрос на голосование и рабочую группу создали. В нее вошли Олег Солтыс, Александр Гусев, Евгений Рымарь, Владислав Ентин и Алексей Лепешев.

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