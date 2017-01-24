Порт «Ольвия» готовят к передаче в концессию: представители ЕБРР уже прибыли в Николаев

В николаевский порт «Ольвия» (до переименования «Октябрьск») с рабочим визитом прибыли представители Европейского банка реконструкции и развития для подготовки предприятия к передачи в концессию. Об этом у себя на странице в соцсети Facebook написал начальник порта Руслан Олейник.

«Сегодня начинается трёх дневный визит рабочей группы экспертов ЕБРР по подготовке к передачи в концессию ГП СК «Ольвия».

И о погоде, туман развеялся, лёд поломан у причалов пять теплоходов и два на рейде! Всем хорошего рабочего дня», — написал Олейник.

Как сообщалось, порт Ольвия может стать пилотным проектом в плане передачи морских портов в концессию, а в случае успешности этого проекта Украина готова передать в концессию порты Южный или Ильичевский.

Ранее в министерстве инфраструктуры заявили, что порт могут сдать в концессию на более долгий срок, чем предполагалось ранее — не на 25, а на 49 лет.