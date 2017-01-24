«Оцениваю её работу, как хорошую», – Сенкевич об освоении бюджетных средств начальницей гороно Деркач

24.01.17 17:55Сколько просмотров этой статьи34Сколько комментариев этой статьи0

Мэр Николаева Александр Сенкевич хорошо оценивает работу начальницы управления образования горсовета Анны Деркач. Основными достижениями чиновницы городской голова назвал «количество победителей олимпиад» и «эффективное использование бюджетных средств». Об этом он рассказал в комментарии «NikLife», подводя итоги первого года своей работы на посту мэра.

  • В целом я оцениваю работу руководителя (Управления образования Николаевского горсовета – прим. ред.), как хорошую.

Не могу сказать «классно», потому что никаких прорывов не было, но количество наших выпускников школ, медалистов, участников и победителей олимпиад, как мне кажется, показывают качество образования, - Сенкевич оценил работу подчиненной ее же словами. - Деркач, если вы хотите посмотреть ее менеджерский KPI (Key Performance Indicators - ключевые показатели эффективности – прим. ред.), вы посмотрите выполнение бюджета по образованию. И вы увидите, что образование занимает одно из топовых мест по эффективному использованию бюджетных средств, - сказал Сенкевич.

По словам Александра Сенкевича, за минувший год в сфере образования были устранены ключевые проблемы. Уже решен вопрос с детским питанием, а процесс уплаты «благотворительных» взносов в школьные фонды в нынешнем году станет еще прозрачней.

  • На сегодняшний день, я считаю, что мы максимально попытались за этот год устранить все негативные явления, связанные с дошкольным и школьным образованием в городе Николаеве и фамилией его руководителя.

Всегда же виноват во всем руководитель. Был вопрос питания, мы уладили. Был вопрос поборов, мы активно работаем, чтобы к вопросу сбора благотворительных средств не были причастны ни директора, ни учителя.

Но, к сожалению, я должен констатировать тот факт, что я как родитель, ребенок которого учится в школе, хочу ему дать чуть больше, чем это делает школа.

И когда родители инициируют сбор средств внутри класса, я тоже присоединяюсь к этому вопросу. И к этому никак не причастен директор школы, классный руководитель и так далее.

Я уже говорил не раз о том, что мы максимально стараемся оградить родителей от «левых» сборов. Но мы не можем запретить родителю, поэтому дополнительно ему показываем, что попросила школа и что ей дал городской бюджет.

В 2017 году мы максимально хотим дать все, что нужно школам, чтобы сборы родителей были не на моющие средства и туалетную бумагу, а для каких-то улучшений – покупки тех же интерактивных досок и прочее, - добавил мэр.

Отметим, что ранее мэр инициировал внедрение в школах специальных информационных стендов, на которых будет информация с тремя таблицами.

В первой - информация о запросе школы на помощь из бюджета города, во второй - на что выделены средства, в третьей - на что планируется сбор средств с родителей.

Напомним, что сама Анна Деркач заявила о том, что взносы в фонды школы и класса родители делают добровольно. При этом, николаевские школьники продолжают приносить в дневниках записки за подписью родительского комитета и классного руководителя о задолженностях по благотворительным взносам на фонд класса и школы.

В отличие от мэра, «достижения» Анны Деркач у многих вызывают вопросы. К примеру, секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова уличила начальницу гороно и главного бухгалтера управления в нецелевых растратах бюджетных средств.

А члены постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ, коммунальной собственности и благоустройства города временно пресекли попытку Дедкач отдать в аренду частным лицам ряд помещений в городских школах и детских учебных учреждениях.

Кроме того, как ранее сообщалось, в отношении Деркач еще в январе 2016 года было открыто уголовное производство по факту присвоения средств должностными лицами управления образования Николаевского городского совета.

Кроме того, ранее в своих публикациях корреспондент «Преступности.НЕТ» Андрей Лохматов писал о том, что под руководством Деркач в николаевском гороно Государственная финансовая инспекция только за период 2009-2012 годов выявила массу нарушений, которые привели к убытку на сумму 1,5 миллиона гривен.

Более того, в 2012 году Деркач незаконно начисляла себе премии в размере до 119%, получая таким образом в месяц сразу две зарплаты вместо одной. По данному делу милиция открывала уголовное производство, однако в результате по неизвестным причинам прекратила его.

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