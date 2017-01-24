В Украине состоялись испытания нового двигателя для перспективного тяжелого вертолета

ГП «Ивченко-Прогресс» и АО «Мотор-Сич» провели первый тестовый запуск нового авиационного турбовального двигателя АИ-136Т. Испытания нового авиационного турбовального двигателя АИ-136Т, для применения на новых сверхтяжелых вертолетах, состоялись 19 января 2017 года.

Согласно информации портала «Военный информатор», новый украинский авиационный двигатель АИ-136Т может быть установлен на перспективный китайский тяжелый вертолет.

За основу нового вертолета был выбран советский тяжелый вертолет Ми-26, который уже успешно эксплуатируется в Китае и многих странах мира.

В отличии от базовой версии, новая совместная разработка будет иметь меньшие габариты чем вертолет Ми-26.

Предполагается что за счет установки более мощных двигателей и систем управления полетом, грузоподъемность нового вертолета составит около 30 тонн.

Следовательно, новый вертолет будет превосходить Ми-26 с точки зрения тяговооруженность и мобильности.