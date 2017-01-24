Николаевцам предлагают поделиться ненужными вещами с нуждающимися на ярмарке «Free market»

В Николаеве 28-29 января пройдет бесплатная ярмарка «Free market», куда каждый житель города может принести ненужные ему вещи: одежду, книги, аксессуары и т.д. и взять любую вещь, принесённую другим человеком. Об этом сообщают организаторы мероприятия на официальной странице ВКонтакте.

Ярмарка будет проходить с 11.00 до 16.00 в гончарной мастерской по ул. Комсомольская 11.

Основной принцип фри-маркета — никаких денег и никакой торговли. Таким образом, николаевцы смогут принести то, что пригодится другим участникам акции: хорошие и чистые вещи, ставшие не по размеру или не по вкусу, прочитанные книги, аксессуары, исправную домашнюю утварь и взять то, что вам понравится.

Одна из идей фримаркета — экология:

Сокращение потребления и его осознанность — более ответственный подход к покупке новых вещей, переоценка роли уже существующих.

Мы можем покупать и использовать гораздо меньшее количество вещей и ресурсов, при этом наша жизнь станет даже более комфортной.

Повторное использование — предметы, которыми мы перестали пользоваться, могут пригодиться другим людям.

Бесплатный обмен вещами сокращает необходимость производить и покупать новые, помогает найти применение «устаревшим», тем самым замкнутая схема, в которой находится каждый товар, разрывается.