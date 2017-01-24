Справедливость: в Одессе снесут незаконный новострой

В Одессе снесут незаконно строящийся дом на улице Костанди, 127. Этот вопрос подняли в ходе аппартаного совещания в понедельник, 23 января.

Так, на этом месте вместо одноэтажного дома начали строить не частный дом, а нечто другое. Причем об этом заявили сами одесситы. По словам мэра Геннадия Труханова, Юридический департамент уже подключился к этой проблеме.

Так, город выиграл апелляционный суд в споре с застройщиком, который получил разрешение только на индивидуальное строительство в частном секторе.

Суд обязал ответчика демонтировать незаконное строение. Причем это может быть сделано за счет городского бюджета с дальнейшим взысканием долга с застройщика.

Отметим, что незаконная стройка длится уже не один год. Фирма "СК Фамильный Дом" во главе с Дмитрием Ковровым — сыном ректора Одесской государственной академии строительства и архитектуры Анатолия Коврова, начала строительство многоквартирного дома под видом частного строения на месте подземного озера.

Строители вырыли котлован под бассейн прямо под стенами одного из соседских домов.

Строительство производилось с нарушением всех возможных строительных, пожарных, санитарных и экологических норм.