Справедливость: в Одессе снесут незаконный новострой

Справедливость: в Одессе снесут незаконный новострой
24.01.17 14:45Сколько просмотров этой статьи34Сколько комментариев этой статьи0

В Одессе снесут незаконно строящийся дом на улице Костанди, 127. Этот вопрос подняли в ходе аппартаного совещания в понедельник, 23 января.

Так, на этом месте вместо одноэтажного дома начали строить не частный дом, а нечто другое. Причем об этом заявили сами одесситы. По словам мэра Геннадия Труханова, Юридический департамент уже подключился к этой проблеме.

Так, город выиграл апелляционный суд в споре с застройщиком, который получил разрешение только на индивидуальное строительство в частном секторе.

Суд обязал ответчика демонтировать незаконное строение. Причем это может быть сделано за счет городского бюджета с дальнейшим взысканием долга с застройщика.

Отметим, что незаконная стройка длится уже не один год. Фирма "СК Фамильный Дом" во главе с Дмитрием Ковровым — сыном ректора Одесской государственной академии строительства и архитектуры Анатолия Коврова, начала строительство многоквартирного дома под видом частного строения на месте подземного озера.

Строители вырыли котлован под бассейн прямо под стенами одного из соседских домов.

Строительство производилось с нарушением всех возможных строительных, пожарных, санитарных и экологических норм.

Похожие новости

02.09.13 13:39Одесса отмечает 219-й день рождения

03.01.13 14:58После Нового года отдыхающие оставили в Одессе 35 тонн мусора

19.04.12 08:32Одесский горсовет несколько лет «прикарманивал» рынок «Привоз»

19.05.11 16:22Одесса покажет кластер

08.07.09 07:52Одесских «нашеукраинцев» возглавил губернатор

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 24.01.2017

Закругление верхнее-левое

15:25В Николаеве суд арестовал иностранца, пытавшегося подкупить прокурора

15:21Николаевцы возмущены бардаком на главной площади Николаева

15:12Николаевцам предлагают поделиться ненужными вещами с нуждающимися на ярмарке «Free market»

15:00Документальный спектакль в Николаеве «Живые истории» и шквал зрительских эмоций

14:45Справедливость: в Одессе снесут незаконный новострой

14:30В Україні почали судити Губарєва

14:20При обыске у Кузьмина силовики нашли золотую лопату

14:15В Коблево разбойники избили пенсионера и отобрали у него автомобиль «Toyota»

14:00«Там Женя есть, лысый, к нему подходишь», - бездомный на николаевской свалке о нелегальном сборе вторсырья

13:53Савченко пригласил Филарета посетить Николаевскую область

13:31В Николаевской области за год объемы строительных работ выросли на 14,5%

13:15Названа специя, которая уничтожает рак на генном уровне

12:52Каждый восьмой украинец считает, что у него плохое здоровье

12:49На заводе "Мотор Сич" работницу раздавил погрузчик

12:38В Украине стали производить намного меньше водки и ликеров

12:24Николаевский ветеран-динамовец Василий Данчук отметил свое 65-летие

12:10"Очередной гастролер готовится стать руководителем КП «Николаевкоммунтранс»", - Артем Ильюк

11:49У Кривому Озері тимчасово закриють рух на ділянці автодороги Р-75

11:46Жертва николаевского садиста: "Когда зашивал мне рану по живому, грозился убить, если закричу"

11:23Миколаївцям розповіли, де не буде води

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

10.01.17 15:461810

14 жінкам з Миколаївської області Президент України присвоїв звання «Мати-героїня»

10.01.17 16:071780

Фокусник прострелил себе рот во время трюка (ВИДЕО)

10.01.17 16:341790

Україна в 2016 році скоротила експорт кондитерки

10.01.17 17:081740

В Калифорнии ураган повалил самую знаменитую секвойю

Самые читаемые

17.01.17 18:0016620

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

11.01.17 20:065970

И опять на помощь горожанам приходит «Карс Клининг»

18.01.17 14:265190

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

22.01.17 08:474590

Рева о пенсионной реформе: будет шок

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама