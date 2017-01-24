«Там Женя есть, лысый, к нему подходишь», - бездомный на николаевской свалке о нелегальном сборе вторсырья


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24.01.17 14:00Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

Десятки людей нелегально работают на Николаевском полигоне твердых бытовых отходов, где сортируют вторсырье, после чего его за копейки сдают на проходной свалки, которой заведует коммунальное предприятие «Николаевкоммунтранс». Об этом жителю Николаева рассказал один из сортировщиков мусора на николаевской свалке, видеозапись разговора которых имеется в распоряжении редакции «Преступности.НЕТ».

«На проходной. Подходишь, там Женя есть лысый, длинный такой, на проходной. Подходишь к нему: «Женя, пожалуйста». И без проблем.

С утра до вечера, пока люди все не сдадутся», - ответил бездомный, занимающийся сбором вторсырья на полигоне.

По его словам, на проходной у всех, кто «работает» на свалке, бутылки принимают по цене 50 копеек за килограмм, металл – по 2 гривны 10 копеек за килограмм, а макулатуру – по «гривне с чем-то».

Напомним, как ранее сообщалось, в понедельник, 23 января, мэр Николаева Александр Сенкевич дал указание расторгнуть контракт с директором КП «Николаевкоммунтранс» Юрием Мостовым.

По словам городского головы, Мостовой занимался непонятной деятельностью, при которой из городской свалки «налево» выезжали грузовики со вторсырьем, а директор предприятия при этом всячески сопротивлялся проведению независимого аудита на КП.

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