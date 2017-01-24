Савченко пригласил Филарета посетить Николаевскую область

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко во время поздравления Патриарха Филарета с Днем рождения пригласил его посетить Николаевскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Будет хорошо, если вы к нам приедете и своей молитвой вдохновите на дальнейшие свершения.

Вместе с Митрополитом Николаевским и Богоявленским Владимиром выстраиваем на Николаевщине Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Уже открыли 136 приходов. Стараемся сделать еще больше, - сказал Алексей Савченко.

Патриарх Филарет ответил на это согласием: «Думаю, что в этом году надо, давно уже у вас не был».

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет был на Николаевщине 19 июля 2015 года. Он посетил и освятил иконостас нового храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла в городе Южноукраинск.