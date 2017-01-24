В Украине стали производить намного меньше водки и ликеров

На рынке спиртных напитков более всего сократили производство ликеров

На 10,9% (до 16,6 млн декалитров) снизился выпуск водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине за 2016 год. А ликеров стали выпускать и вовсе на 39,7% меньше – до 5,2 млн декалитров. В более выигрышном положении находится производство коньяка и бренди – оно снизилось лишь на 6,2% - до 2,8 млн декалитров. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Производство водки в декабре 2016 года составило 1,9 млн декалитров, что на 8,1% больше, чем месяцем ранее, и на 5,3% меньше, чем в декабре 2015 года. Производство коньяка и бренди в декабре составило 446 тысячи декалитров, что на 24,9% больше, чем месяцем ранее, и на 1,4%, чем в декабре 2015 года.

В декабре производство ликеров и других спиртных напитков составило 517 млн декалитров, что на 3% больше, чем в предыдущем месяце, и на 47,1% меньше, чем в декабре 2015 года.