В Украине стали производить намного меньше водки и ликеров

24.01.17 12:38Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

На рынке спиртных напитков более всего сократили производство ликеров

На 10,9% (до 16,6 млн декалитров) снизился выпуск водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине за 2016 год. А ликеров стали выпускать и вовсе на 39,7% меньше – до 5,2 млн декалитров. В более выигрышном положении находится производство коньяка и бренди – оно снизилось лишь на 6,2% - до 2,8 млн декалитров. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Производство водки в декабре 2016 года составило 1,9 млн декалитров, что на 8,1% больше, чем месяцем ранее, и на 5,3% меньше, чем в декабре 2015 года. Производство коньяка и бренди в декабре составило 446 тысячи декалитров, что на 24,9% больше, чем месяцем ранее, и на 1,4%, чем в декабре 2015 года.

В декабре производство ликеров и других спиртных напитков составило 517 млн декалитров, что на 3% больше, чем в предыдущем месяце, и на 47,1% меньше, чем в декабре 2015 года.

Похожие новости

22.12.15 10:22Анна Чермак: Нельзя позволить Москве фабриковать историю

22.03.14 20:23МИД РФ увидело в Украине "разгул националистического бандитизма"

06.03.12 10:36Победа Путина: что ждёт Украину?

08.04.09 10:07Задавим правительство "Укрводкой"!

22.03.09 11:07С Новинским расплатятся «Украиной»?

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 24.01.2017

Закругление верхнее-левое

15:25В Николаеве суд арестовал иностранца, пытавшегося подкупить прокурора

15:21Николаевцы возмущены бардаком на главной площади Николаева

15:12Николаевцам предлагают поделиться ненужными вещами с нуждающимися на ярмарке «Free market»

15:00Документальный спектакль в Николаеве «Живые истории» и шквал зрительских эмоций

14:45Справедливость: в Одессе снесут незаконный новострой

14:30В Україні почали судити Губарєва

14:20При обыске у Кузьмина силовики нашли золотую лопату

14:15В Коблево разбойники избили пенсионера и отобрали у него автомобиль «Toyota»

14:00«Там Женя есть, лысый, к нему подходишь», - бездомный на николаевской свалке о нелегальном сборе вторсырья

13:53Савченко пригласил Филарета посетить Николаевскую область

13:31В Николаевской области за год объемы строительных работ выросли на 14,5%

13:15Названа специя, которая уничтожает рак на генном уровне

12:52Каждый восьмой украинец считает, что у него плохое здоровье

12:49На заводе "Мотор Сич" работницу раздавил погрузчик

12:38В Украине стали производить намного меньше водки и ликеров

12:24Николаевский ветеран-динамовец Василий Данчук отметил свое 65-летие

12:10"Очередной гастролер готовится стать руководителем КП «Николаевкоммунтранс»", - Артем Ильюк

11:49У Кривому Озері тимчасово закриють рух на ділянці автодороги Р-75

11:46Жертва николаевского садиста: "Когда зашивал мне рану по живому, грозился убить, если закричу"

11:23Миколаївцям розповіли, де не буде води

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

10.01.17 15:461810

14 жінкам з Миколаївської області Президент України присвоїв звання «Мати-героїня»

10.01.17 16:071780

Фокусник прострелил себе рот во время трюка (ВИДЕО)

10.01.17 16:341790

Україна в 2016 році скоротила експорт кондитерки

10.01.17 17:081740

В Калифорнии ураган повалил самую знаменитую секвойю

Самые читаемые

17.01.17 18:0016620

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

11.01.17 20:065970

И опять на помощь горожанам приходит «Карс Клининг»

18.01.17 14:265190

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

22.01.17 08:474590

Рева о пенсионной реформе: будет шок

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама