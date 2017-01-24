Николаевский ветеран-динамовец Василий Данчук отметил свое 65-летие

24.01.17 12:24Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Ветерану динамовского и николаевского спорта Василию Данчуку исполнилось 65 лет!

Вся трудовая деятельность Василия Михайловича связана с правоохранительными органами - милицией и прокуратурой. Ну, а значительную часть свободного времени он уделял занятиям спортом, с которым дружил с юных лет. Занимаясь самбо и дзюдо, стал кандидатом в мастера, неоднократно становился призером соревнований, проводимых ФСО «Динамо».

Увлекался и игровыми видами спорта - волейболом и футболом. Вместе с командой Баштанки - обладатель кубка Украины среди ветеранов футбола, есть в его коллекции награды и других всеукраинских соревнований.

Василий Михайлович также проявил себя как талантливый спортивный организатор, успешно руководивший динамовскими командами, которые выступали в турнирах разного уровня, причем не только ведомственных. Много полезного в развитии спорта он сделал и как член исполкома федерации футбола Николаевской области, где, в том числе, возглавлял комитет по работе с ветеранами.

Вот уже более двадцати лет Данчук руководит созданной по его же инициативе на базе областной прокуратуры командой «Ольвия», которая добилась отличных результатов в соревнованиях по волейболу, футболу, футзалу. В прошлом году, например, она стала победителем второй лиги чемпионата города Николаева по футболу, сейчас лидирует в первой лиге зимнего городского первенства.

19 января, на Крещение, ветеран отметил 65-летие. Мы присоединяемся к поздравлениям. Новых спортивных побед вам, Василий Михайлович!

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Вторник, 24.01.2017

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