"Очередной гастролер готовится стать руководителем КП «Николаевкоммунтранс»", - Артем Ильюк Народный депутат Украины, глава Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк на своей странице в Фейсбук заявил, что директором КП «Николаевкоммунтранс», которое занимается вывозом мусора, возглавит специалист из Киева. Напомним, что вчера городской голова Александр Сенкевич распорядился расторгнуть контракт с директором КП «Николаевкоммунтранс» Юрием Мостовым. Очередной гастролер готовится стать руководителем нашего коммунального предприятия. Мэр дал команду аппарату готовить распоряжение на нового руководителя КП «Николаевкоммунтранс», который прибудет из столицы. Может я чего-то не понимаю, но мне кажется, что городской голова, либо отдал город на откуп определенной группе влияния, либо «аппаратура при нем, при нем», – написал Артем Ильюк. Ранее сообщалось, что "Мостовой слишком часто выносит сор из избы", - Сенкевич Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама