В самом центре Николаева появился очередной «лотомаркет»

В Николаеве, на остановке общественного транспорта «Соборная» продуктовый магазин за несколько дней переоборудовали в очередной «лотомаркет». Об этом у себя на странице в соцсети Facebook написал Федор Левченко

Николаевец отмечает, что город встречает своих гостей и жителей на остановке общественного транспорта новым, большим заведением – «лотомаркет».

Впрочем, стоит отметить, что на заведении пока нет больших вывесок с названием компании, которая предоставляет услуги азартных игр, почти вся площадь здания заклеена абстракцией на спортивную тему.

«Ну вот, наш город встречает своих гостей и жителей города на остановке общественного транспорта «Соборная» новым, большим и красивым заведением -«Лото маркет».

В этот раз попытались завуалировать: только на двух входных дверях есть логотипы, вся остальная, большая площадь плотно заклеена абстракцией на спортивную тему», — Левченко.»