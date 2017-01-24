Николаевский бомж: он же чей-то отец или сын…

Репортаж из николаевских приютов для бездомных . Пока на улице стоят суровые морозы, к которым жители Николаева не привыкли, многие стараются в эти дни не выходить на улицу без особой надобности и сидят дома. Но есть категория людей, которым некуда податься в морозные и холодные дни. У них нет ни домов, ни возможности выпить теплого чая и переночевать в теплой кровати.

Многие привыкли их называть бомжами, не задумываясь о том, какие трудности приходиться испытывать людям, не имеющим крышу над головой.

В зимний период они становятся самой незащищенной категорией граждан. Власть проявила заботу Согласно распоряжению Николаевского городского головы от 03.11.2016г. №295р «Об организации мест временного пребывания для бездомных на осенне-зимний период 2016-2017 годов», с 16 ноября открыт Пункт обогрева по адресу пр. Мира, 2А (бомбоубежище).

Вход в бомбоубежище Такие пункты открываются ежегодно. Горячее питание, одежду выдают при Центре реинтеграции и структурных подразделениях городского территориального центра социального обслуживания.

Центр осуществляет приготовление горячей пищи для этих пунктов. Так, в осенне-зимний период 2015-2016 гг было выдано 295 порций еды и 209 единиц одежды. С 16 ноября 2016 по 17 января 2017 г было выдано 498 порций еды и 143 единицы одежды.

«Приготовление и раздача пищи в осенне-зимний период 2016-2017 гг. продолжается», — говорится в ответе департамента труда и социальной защиты населения на запрос «Николаевских известий».

В то время, когда городские власти говорят о том, что в городе открыты пункты обогрева для людей, не имеющих постоянного места жительства, корреспонденты «Николаевских известий» решили проехаться по двум, основным местам, где бездомные могут переночевать, пока на улице стоит морозная погода.

Мы отправились туда для того, чтобы посмотреть, как живут те, кто волею случая или по собственной безалаберности оказался на улице.

Побывав в пункте обогрева по пр. Мира 2-А и ул. Круговая, 47, изначально стоит отметить, что это как две совершенно разные реальности, в которых: с одной стороны — сырое подвальное помещение с черными от плесени стенами, а с другой стороны – скромные, но в то же время, чистые кровати, маленькая библиотека в зоне отдыха.

Страшный сон или: как выживают бездомные в бомбоубежище Итак, приехав к старому бомбоубежищу, находящемуся на Мира 2-А, которое было введено в эксплуатацию, как временный пункт для обогрева людей и числится на балансе ГСЧС, можно было с ужасом наблюдать в каких условиях там пребывают люди.

Старые и сырые стены, на которых постоянно размножается плесень и грибок, на земле от сырости грязь, которая прилипает к обуви, нары, самодельно сбитые из старых досок, отсутствие матрасов, постельного белья, нет розеток.

В таких условиях вынуждены находиться ежедневно около 50-60 людей, лишенных собственного дома, иными словами — бездомные.

Постояльцы этого подвала проинформировали журналистов, что возможности питаться горячей пищей нет, так как в бомбоубежище нет подвоза питания, нет электричества, с туалетом постоянные проблемы, он забивается и поэтому стоит неприятный едкий запах.

Как рассказали люди, которые постоянно находятся по этому адресу, они за все время, с момента открытия, не видели никого из представителей власти или соцработников: все, кто здесь обитает — предоставлены сами себе. — За питанием нужно идти только на Круговую или в церковь, а те, кто не хочет или не может, ищут еду себе сами, кто-что добудет из мусорки.

— Там еду дают только неходячим, — добавляет один из бездомных. Показав обед, который принесли с Круговой 47 сами бездомные, они признались, что такой кашей их не кормили даже в местах лишения свободы.

Как утверждают люди, которые постоянно ночуют в приюте, на ночлег сходится от 50 до 60 человек, а во время сильных морозов число бездомных может превышать 150 человек.

Временный приют на Круговой В Центре реинтеграции бездомных нас встретили радушно и гостеприимно.

Директор Ольга Вострикова рассказала, что основной деятельностью Центра является предоставление услуг: учета, восстановления документов, регистрация, содействие в трудоустройстве и назначении государственных пособий, сопровождение пациентов областных учреждений здравоохранения, не имеющих постоянного места жительства и лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Ольга Вострикова Как рассказала Ольга Вострикова, люди, которые попадают в этот Центр получают возможность проживания в течение трех месяцев (срок можно продлить), трехразовое питание, одежду, обувь, полный комплекс банно-прачечных услуг. Склад одежды и постельного белья.

Есть новые комплекты — Мы помогаем получить паспорт, инвалидность, пенсию, помогаем с оформлением в специализированые интернаты. Но работа ведется в двустороннем порядке. Человек, который поступает к нам, должен быть заинтересован в восстановлении документов и проявлять инициативу.

Люди, попадающие сюда, подписывают договор с Центром, а затем проходят, в первую очередь, санитарно-гигиенический контроль: флюорографию (для выявления туберкулеза), сдают анализы крови. Без этих процедур в приют не принимают.

Если человек оказывается болен, то его отправляют на лечение в больницу. На время изготовления или восстановления документов бездомным предоставляется кров, 3-разовое питание, чистая одежда, возможность реабилитироваться, проводить досуг (есть в приюте шашки, шахматы, домино, баян, библиотека).

Бездомным помогают трудоустроиться. Одна из комнат в Центре Директор, Ольга Вострикова провела маленькую экскурсию Центром.

Первое, на что сразу волей-неволей обращаешь внимание, кровати стоят не только в специальных комнатах, но и в коридорах: в зимний период в Центр обращается больше людей.

Посещение первой же комнаты удивляет: чистота, кровати аккуратно заправлены, старенькие, но чистые матрасы, выглаженное постельное белье. В приюте витает домашняя атмосфера. С кухни доносился запах обеда, в прачечной гладили одежду.

О своих подопечных директор приюта рассказывает с особым теплом, потому что туда попадают люди со сложными жизненными ситуациями.

Из увиденного в Центре очень радует, что о бездомных начинают заботиться. Но властям следует помнить о том, что надо создавать больше подобных организаций, а уже существующим – оказывать всяческую поддержку потому как финансирование на питание, одежду и обувь не предусмотрено городским бюджетом, это все делается за счет спонсорства и благотворительности.

Из городского бюджета выделяются средства только на содержание Центра. Да, бездомные — не лучшая прослойка нашего общества, не самая успешная, не слишком уважаемая.

Чаще всего это люди с вредными привычками, но даже среди них есть люди, которые оказались в этой среде по стечению жизненных обстоятельств: кого–то выбросили на улицу их же родственники, или это дети из неблагонадежных семей, воспитанники детских домов, или освобожденные из мест лишения свободы, которым нередко некуда вернуться после освобождения, и др.

То есть, все это наши соотечественники, которые вправе рассчитывать на помощь государства и на наше милосердие. Источник: izvestia.nikolaev.ua